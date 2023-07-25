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Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии - РИА Новости, 25.07.2023
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18:46 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/korrespondent-1886242936.html
Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии
Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии - РИА Новости, 25.07.2023
Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии
Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, пострадавший в Запорожской области, находится в госпитале имени Вишневского (Москва) и чувствует себя уже... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:46
2023-07-25T18:46
запорожская область
здоровье - общество
украина
обстрел группы журналистов в зоне сво
ростислав журавлев
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, пострадавший в Запорожской области, находится в госпитале имени Вишневского (Москва) и чувствует себя уже нормально. "Всех врачей прошел, всего переснимали меня, свечусь уже, наверное. Осколки в ноге тревожат только, а так все нормально", - сказал РИА Новости Михальчевский. По его словам, он находится сейчас в госпитале имени Вишневского, когда его выпишут - пока он не знает. С ним же в госпитале лежат корреспонденты "Известий", добавил он. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, который был доставлен в Крым и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
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украина
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запорожская область, здоровье - общество, украина, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, москва, происшествия
Запорожская область, Здоровье - Общество, Украина, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Ростислав Журавлев, Москва, Происшествия
Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии

Раненный при обстреле корреспондент Михальчевский заявил, что чувствует себя нормально

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский
Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости
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Фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, пострадавший в Запорожской области, находится в госпитале имени Вишневского (Москва) и чувствует себя уже нормально.
"Всех врачей прошел, всего переснимали меня, свечусь уже, наверное. Осколки в ноге тревожат только, а так все нормально", - сказал РИА Новости Михальчевский.
По его словам, он находится сейчас в госпитале имени Вишневского, когда его выпишут - пока он не знает. С ним же в госпитале лежат корреспонденты "Известий", добавил он.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, который был доставлен в Крым и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
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Запорожская областьЗдоровье - ОбществоУкраинаОбстрел группы журналистов в зоне СВОРостислав ЖуравлевМоскваПроисшествия
 
 
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