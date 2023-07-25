https://ria.ru/20230725/korrespondent-1886242936.html

Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии

Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии - РИА Новости, 25.07.2023

Раненный при обстреле ВСУ корреспондент РИА Новости рассказал о состоянии

Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, пострадавший в Запорожской области, находится в госпитале имени Вишневского (Москва) и чувствует себя уже... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:46

2023-07-25T18:46

2023-07-25T18:46

запорожская область

здоровье - общество

украина

обстрел группы журналистов в зоне сво

ростислав журавлев

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, пострадавший в Запорожской области, находится в госпитале имени Вишневского (Москва) и чувствует себя уже нормально. "Всех врачей прошел, всего переснимали меня, свечусь уже, наверное. Осколки в ноге тревожат только, а так все нормально", - сказал РИА Новости Михальчевский. По его словам, он находится сейчас в госпитале имени Вишневского, когда его выпишут - пока он не знает. С ним же в госпитале лежат корреспонденты "Известий", добавил он. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, который был доставлен в Крым и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

https://ria.ru/20230725/matvienko-1886125365.html

запорожская область

украина

москва

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запорожская область, здоровье - общество, украина, обстрел группы журналистов в зоне сво, ростислав журавлев, москва, происшествия