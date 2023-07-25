https://ria.ru/20230725/koran-1886276874.html

В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран

В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран - РИА Новости, 25.07.2023

В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран

Радикальная группировка "Датские патриоты" провела вторую за день акцию с сожжением Корана в Копенгагене, трансляция велась в Facebook*. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:27

2023-07-25T23:27

2023-07-25T23:45

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ЦЮРИХ, 25 июл — РИА Новости. Радикальная группировка "Датские патриоты" провела вторую за день акцию с сожжением Корана в Копенгагене, трансляция велась в Facebook*.Во вторник днем агентство Reuters сообщило, что пять членов этого же объединения сожгли священную книгу у дипмиссии Египта. Вторая акция прошла у посольства Турции.Кроме того, накануне двое представителей "Датских патриотов" подожгли Коран перед зданием дипломатического представительства Ирака.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире, произошедшее осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан и другие страны.Как подчеркнули в МИД России, безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям. Владимир Путин во время посещения Джума-мечети в Дербенте заявил, что в России неуважение к Корану считается преступлением и что страна намерена всегда придерживаться этих законодательных правил.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230723/pistorius-1885798734.html

https://ria.ru/20230721/iran-1885512880.html

копенгаген

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в мире, копенгаген, россия, турция, владимир путин, ахмед абуль гейт, лига арабских государств