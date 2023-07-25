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"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна - РИА Новости, 25.07.2023
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03:08 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/korabli-1886072379.html
"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна
"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна - РИА Новости, 25.07.2023
"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна
Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в следующем году планируют передать заказчику пять новых боевых кораблей и три судна, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:08
2023-07-25T03:08
ренат мистахов
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в следующем году планируют передать заказчику пять новых боевых кораблей и три судна, сообщил РИА Новости гендиректор корпорации Ренат Мистахов. "В 2024 году запланировано спустить на воду три корабля и три судна, передать заказчику пять кораблей и три судна", - сообщил Мистахов. В июле Мистахов сообщал РИА Новости, что в этом году корпорация передаст заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом "Калибр" – три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М", из которых "Циклон" проекта 22800 был передан флоту 12 июля. Кроме того, в этом году в "Ак Барсе" запланировали спустить на воду два боевых корабля, пять гражданских судов, завершить заводские ходовые испытания шести боевых кораблей и девяти судов.
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ренат мистахов, вмф рф, безопасность
Ренат Мистахов, ВМФ РФ, Безопасность
"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна

Гендиректор: "Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 Каракурт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в следующем году планируют передать заказчику пять новых боевых кораблей и три судна, сообщил РИА Новости гендиректор корпорации Ренат Мистахов.
«
"В 2024 году запланировано спустить на воду три корабля и три судна, передать заказчику пять кораблей и три судна", - сообщил Мистахов.
В июле Мистахов сообщал РИА Новости, что в этом году корпорация передаст заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом "Калибр" – три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М", из которых "Циклон" проекта 22800 был передан флоту 12 июля.
Кроме того, в этом году в "Ак Барсе" запланировали спустить на воду два боевых корабля, пять гражданских судов, завершить заводские ходовые испытания шести боевых кораблей и девяти судов.
Малый ракетный корабль Одинцово проекта 22800 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Все новые малые ракетные корабли ВМФ России вооружат беспилотниками
10 июля, 03:19
 
Ренат МистаховВМФ РФБезопасность
 
 
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