https://ria.ru/20230725/korabli-1886072379.html

"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна

"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна - РИА Новости, 25.07.2023

"Ак Барс" в 2024 году передаст заказчику пять боевых кораблей и три судна

Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в следующем году планируют передать заказчику пять новых боевых кораблей и три судна, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T03:08

2023-07-25T03:08

2023-07-25T03:08

ренат мистахов

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Специалисты судостроительной корпорации "Ак Барс" в следующем году планируют передать заказчику пять новых боевых кораблей и три судна, сообщил РИА Новости гендиректор корпорации Ренат Мистахов. "В 2024 году запланировано спустить на воду три корабля и три судна, передать заказчику пять кораблей и три судна", - сообщил Мистахов. В июле Мистахов сообщал РИА Новости, что в этом году корпорация передаст заказчику в лице ВМФ России четыре новых боевых корабля, вооруженных ракетным комплексом "Калибр" – три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М", из которых "Циклон" проекта 22800 был передан флоту 12 июля. Кроме того, в этом году в "Ак Барсе" запланировали спустить на воду два боевых корабля, пять гражданских судов, завершить заводские ходовые испытания шести боевых кораблей и девяти судов.

https://ria.ru/20230710/vmf-1883166642.html

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ренат мистахов, вмф рф, безопасность