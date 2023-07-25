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В Пензенской области почти 70 человек вылечились от кори - РИА Новости, 25.07.2023
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20:03 25.07.2023 (обновлено: 20:04 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/kor-1886256396.html
В Пензенской области почти 70 человек вылечились от кори
В Пензенской области почти 70 человек вылечились от кори - РИА Новости, 25.07.2023
В Пензенской области почти 70 человек вылечились от кори
Врачи вылечили 68 из 78 заболевших корью в Пензенской области, еще один взрослый и девять детей продолжают лечение на дому, сообщил региональный минздрав в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:03
2023-07-25T20:04
пензенская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Врачи вылечили 68 из 78 заболевших корью в Пензенской области, еще один взрослый и девять детей продолжают лечение на дому, сообщил региональный минздрав в своем телеграм-канале. Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, к 24 июля число заболевших достигло 78 человек. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. В минздраве подчеркивали, что в регионе резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори, помимо Средней Елюзани, случаи кори выявлялись в Пензе, Кузнецке, Неверкино и Шемышейке. "По состоянию на 25 июля в Пензенской области от кори выздоровело 68 человек, из них детей - 61. Еще 10 человек проходят лечение амбулаторно. Всего с момента выявления очага заболевания с подозрением на корь зарегистрировано 78 человек, из них (лабораторно) подтверждено случаев 67... (Из общего числа заразившихся) детей - 70, взрослых - восемь человек", - говорится в сообщении. Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что по данным на вторник в Средней Елюзани зарегистрировано 78 случаев подозрения на корь, из которых 48 проходили лечение в больнице, а остальные - на дому. "По уточненным данным на 25 июля 2023 года, в рамках подчищающей иммунизации в селе привиты 815 человек, в том числе 246 детей. На период проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в селе Средняя Елюзань введен масочный режим и отменены массовые мероприятия, продолжается информирование населения о мерах профилактики. В селе продолжаются подворные обходы населения", - отмечается в сообщении. В середине марта в Роспотребнадзоре сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия. Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100%-й шанс заразиться.
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пензенская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Пензенская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Пензенской области почти 70 человек вылечились от кори

В Пензенской области врачи вылечили 68 из 78 заболевших корью

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. Врачи вылечили 68 из 78 заболевших корью в Пензенской области, еще один взрослый и девять детей продолжают лечение на дому, сообщил региональный минздрав в своем телеграм-канале.
Ранее ведомство заявило, что первые семь случаев кори в селе Средняя Елюзань выявили 30 июня, к 24 июля число заболевших достигло 78 человек. Медики установили, что все заболевшие не были привиты. В минздраве подчеркивали, что в регионе резко осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори, помимо Средней Елюзани, случаи кори выявлялись в Пензе, Кузнецке, Неверкино и Шемышейке.
Корь: симптомы, осложнения и профилактикаКорь: симптомы, осложнения и профилактика
Инфографика
"По состоянию на 25 июля в Пензенской области от кори выздоровело 68 человек, из них детей - 61. Еще 10 человек проходят лечение амбулаторно. Всего с момента выявления очага заболевания с подозрением на корь зарегистрировано 78 человек, из них (лабораторно) подтверждено случаев 67... (Из общего числа заразившихся) детей - 70, взрослых - восемь человек", - говорится в сообщении.
Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что по данным на вторник в Средней Елюзани зарегистрировано 78 случаев подозрения на корь, из которых 48 проходили лечение в больнице, а остальные - на дому.
"По уточненным данным на 25 июля 2023 года, в рамках подчищающей иммунизации в селе привиты 815 человек, в том числе 246 детей. На период проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в селе Средняя Елюзань введен масочный режим и отменены массовые мероприятия, продолжается информирование населения о мерах профилактики. В селе продолжаются подворные обходы населения", - отмечается в сообщении.
В середине марта в Роспотребнадзоре сообщили РИА Новости, что случаи заболевания корью регистрируются в отдельных регионах России, территориальные органы Роспотребнадзора оперативно проводят необходимые противоэпидемические мероприятия.
Корь - высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда, в то время как невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100%-й шанс заразиться.
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Пензенская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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