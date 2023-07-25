https://ria.ru/20230725/kontratseptsiya-1886275113.html
Эксперт после проекта об абортах рассказала об экстренной контрацепции
Эксперт после проекта об абортах рассказала об экстренной контрацепции - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт после проекта об абортах рассказала об экстренной контрацепции
Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств экстренной контрацепции, заявила... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:57
2023-07-25T22:57
2023-07-25T22:57
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств экстренной контрацепции, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, профессор Наталия Долгушина. Ранее Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов. "Внесение отдельных препаратов в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции. В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установка внутриматочного контрацептива",- сказала Долгушина журналистам. Она отметила, что соответствующие лекарственные препараты как российского, так и иностранного производства широко представлены на рынке, проблем с их доступностью не наблюдается.
https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Эксперт после проекта об абортах рассказала об экстренной контрацепции
Долгушина: проект о препаратах для абортов не снизит доступность экстренной контрацепции
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств экстренной контрацепции, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, профессор Наталия Долгушина.
Ранее Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов.
"Внесение отдельных препаратов в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции. В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установка внутриматочного контрацептива",- сказала Долгушина журналистам.
Она отметила, что соответствующие лекарственные препараты как российского, так и иностранного производства широко представлены на рынке, проблем с их доступностью не наблюдается.
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