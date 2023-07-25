https://ria.ru/20230725/kontratseptsiya-1886275113.html

Эксперт после проекта об абортах рассказала об экстренной контрацепции

Эксперт после проекта об абортах рассказала об экстренной контрацепции - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперт после проекта об абортах рассказала об экстренной контрацепции

Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств экстренной контрацепции, заявила... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T22:57

2023-07-25T22:57

2023-07-25T22:57

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Внесение препаратов для прерывания беременности в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств экстренной контрацепции, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России, профессор Наталия Долгушина. Ранее Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов. "Внесение отдельных препаратов в перечень предметно-количественного учета не скажется на доступности средств так называемой экстренной контрацепции. В качестве экстренной контрацепции рекомендовано применять левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы, а также установка внутриматочного контрацептива",- сказала Долгушина журналистам. Она отметила, что соответствующие лекарственные препараты как российского, так и иностранного производства широко представлены на рынке, проблем с их доступностью не наблюдается.

https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html

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общество, здоровье - общество, россия