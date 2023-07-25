https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886093955.html

Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года

Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года - РИА Новости, 25.07.2023

Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года

С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:32

2023-07-25T09:32

2023-07-25T09:36

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безопасность

госдума рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в тексте поправок к проекту, размещенных в электронной базе Госдумы РФ. "С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сказано в тексте.

https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, госдума рф