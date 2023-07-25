https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886093955.html
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года - РИА Новости, 25.07.2023
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года
С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:32
2023-07-25T09:32
2023-07-25T09:36
россия
безопасность
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867804075_0:496:2749:2042_1920x0_80_0_0_813d2b6fa6bc87c28c22254e09f13139.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в тексте поправок к проекту, размещенных в электронной базе Госдумы РФ. "С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сказано в тексте.
https://ria.ru/20230725/povyshenie-1886089033.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867804075_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_911fdf59c18c0959401372bf3cc0cd7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, госдума рф
Россия, Безопасность, Госдума РФ
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года
Поправка: в некоторых случаях с призывниками может быть заключен контракт на срок до года
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в тексте поправок к проекту, размещенных в электронной базе Госдумы РФ.
"С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сказано в тексте.
Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода