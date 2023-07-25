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Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года - РИА Новости, 25.07.2023
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09:32 25.07.2023 (обновлено: 09:36 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/kontrakt-1886093955.html
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года - РИА Новости, 25.07.2023
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года
С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:32
2023-07-25T09:36
россия
безопасность
госдума рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в тексте поправок к проекту, размещенных в электронной базе Госдумы РФ. "С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сказано в тексте.
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россия, безопасность, госдума рф
Россия, Безопасность, Госдума РФ
Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года

Поправка: в некоторых случаях с призывниками может быть заключен контракт на срок до года

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в тексте поправок к проекту, размещенных в электронной базе Госдумы РФ.
"С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сказано в тексте.
Выдача военного обмундирования призывникам - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Проект о повышении возраста призыва не предусматривает переходного периода
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