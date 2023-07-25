https://ria.ru/20230725/kontent-1886108131.html

Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов

Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов - РИА Новости, 25.07.2023

Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов

Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, сообщил глава... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:48

2023-07-25T10:48

2023-07-25T10:48

россия

василий пискарев

госдума рф

политика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале. "Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230725/provokatsiya-1886096812.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, политика