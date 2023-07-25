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Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов - РИА Новости, 25.07.2023
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10:48 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/kontent-1886108131.html
Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов
Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов - РИА Новости, 25.07.2023
Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов
Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, сообщил глава... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:48
2023-07-25T10:48
россия
василий пискарев
госдума рф
политика
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале. &quot;Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций&quot;, - говорится в сообщении.
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россия, василий пискарев, госдума рф, политика
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Политика
Пискарев высказался о распространении деструктивного контента от иноагентов

Пискарев: активность по распространению деструктивного контента от иноагентов нарастает

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций, сообщил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев в Telegram-канале.
«

"Нарастает активность по распространению деструктивного контента со стороны иностранных агентов, нежелательных и экстремистских организаций", - говорится в сообщении.

Председатель комиссии Государственной думы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
За рубежом провели тренинг псевдонаблюдателей-провокаторов, заявил Пискарев
09:48
 
РоссияВасилий ПискаревГосдума РФПолитика
 
 
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