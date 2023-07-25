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Директор ИКСА РАН прокомментировал смену главы МИД Китая - РИА Новости, 25.07.2023
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15:25 25.07.2023 (обновлено: 17:27 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/kitay-1886187715.html
Директор ИКСА РАН прокомментировал смену главы МИД Китая
Директор ИКСА РАН прокомментировал смену главы МИД Китая - РИА Новости, 25.07.2023
Директор ИКСА РАН прокомментировал смену главы МИД Китая
Снятие Цинь Гана с должности министра иностранных дел и назначение главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на этот пост никак не отразится... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:25
2023-07-25T17:27
китай
ван и (политик)
цинь ган
в мире
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Снятие Цинь Гана с должности министра иностранных дел и назначение главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на этот пост никак не отразится на имидже страны, это только избавит от различных спекуляций, появившихся в последнее время, сказал в комментарии РИА Новости директор Института Китая и Современной Азии РАН Кирилл Бабаев. "Смена министра не влечет резких поворотов в китайской внешней политике, поскольку в любом случае внешнеполитическую линию в последнее время продолжал курировать Ван И. Я не думаю, что сегодняшнее решение негативно отразится на имидже Китая, потому что Ван И всем хорошо известен – как на Западе, так и в развивающемся мире. Это, скорее, внесет ясность в ту ситуацию, которая в течение месяца вызывала различного рода спекуляции, преимущественно в западной прессе", - отметил Бабаев. Что касается китайской внешней политики, то можно быть уверенными, что её курс продолжится и все векторы дипломатии страны останутся прежними, подчеркнул он. Ранее парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И новым министром иностранных дел. Кроме того, смена китайского министра иностранных дел – хороший знак для России, поскольку Ван И глубоко погружен в тематику двусторонних отношений и координировал внешнюю политику в течение многих лет, указал он, поэтому для развития российско-китайского партнёрства его повторное вступление в эту должность стоит расценивать как позитивную новость. "Ван И де-факто заменял Цинь Гана в моменты его отсутствия на различных мероприятиях, было совершенно логично, что именно его вернут на эту должность. Сложно сказать, рассматривались ли другие кандидаты, но ясно, что смена министра стала результатом неких чрезвычайных обстоятельств, возможно, связанных со здоровьем министра", - сказал Бабаев. Тема "исчезновения" министра иностранных дел КНР начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля МИД КНР объявил, что Цинь Ган не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11-15 июля, "по состоянию здоровья". Тогда вместо него в Индонезию поехал глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. С тех пор МИД КНР не предоставил никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, несмотря на то, что журналисты на брифингах неоднократно задавали вопросы по данной теме.
https://ria.ru/20230722/sallivan-1885636109.html
https://ria.ru/20230725/tsin-1886182651.html
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китай, ван и (политик), цинь ган, в мире
Китай, Ван И (политик), Цинь Ган, В мире
Директор ИКСА РАН прокомментировал смену главы МИД Китая

Бабаев: смена главы МИД Китая никак не отразится на международном имидже страны

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Снятие Цинь Гана с должности министра иностранных дел и назначение главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на этот пост никак не отразится на имидже страны, это только избавит от различных спекуляций, появившихся в последнее время, сказал в комментарии РИА Новости директор Института Китая и Современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
«
"Смена министра не влечет резких поворотов в китайской внешней политике, поскольку в любом случае внешнеполитическую линию в последнее время продолжал курировать Ван И. Я не думаю, что сегодняшнее решение негативно отразится на имидже Китая, потому что Ван И всем хорошо известен – как на Западе, так и в развивающемся мире. Это, скорее, внесет ясность в ту ситуацию, которая в течение месяца вызывала различного рода спекуляции, преимущественно в западной прессе", - отметил Бабаев.
Что касается китайской внешней политики, то можно быть уверенными, что её курс продолжится и все векторы дипломатии страны останутся прежними, подчеркнул он.
Ранее парламент КНР объявил о снятии Цинь Гана с должности министра иностранных дел и о назначении главы Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И новым министром иностранных дел.
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Кроме того, смена китайского министра иностранных дел – хороший знак для России, поскольку Ван И глубоко погружен в тематику двусторонних отношений и координировал внешнюю политику в течение многих лет, указал он, поэтому для развития российско-китайского партнёрства его повторное вступление в эту должность стоит расценивать как позитивную новость.
«
"Ван И де-факто заменял Цинь Гана в моменты его отсутствия на различных мероприятиях, было совершенно логично, что именно его вернут на эту должность. Сложно сказать, рассматривались ли другие кандидаты, но ясно, что смена министра стала результатом неких чрезвычайных обстоятельств, возможно, связанных со здоровьем министра", - сказал Бабаев.
Тема "исчезновения" министра иностранных дел КНР начала циркулировать в западных СМИ после того, как 11 июля МИД КНР объявил, что Цинь Ган не сможет принять участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11-15 июля, "по состоянию здоровья". Тогда вместо него в Индонезию поехал глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
С тех пор МИД КНР не предоставил никакой дополнительной информации о местонахождении и состоянии здоровья министра, несмотря на то, что журналисты на брифингах неоднократно задавали вопросы по данной теме.
Глава МИД КНР Цинь Ган
Биография Цинь Гана
15:24
 
КитайВан И (политик)Цинь ГанВ мире
 
 
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