https://ria.ru/20230725/kirgiziya-1886169004.html

В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход, есть погибшие

В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход, есть погибшие - РИА Новости, 25.07.2023

В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход, есть погибшие

Моторная лодка с надувным баллоном врезалась в теплоход на озере Иссык-Куль в Киргизии, погибли двое отдыхающих, один пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:55

2023-07-25T14:55

2023-07-25T14:55

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БИШКЕК, 25 июл – РИА Новости. Моторная лодка с надувным баллоном врезалась в теплоход на озере Иссык-Куль в Киргизии, погибли двое отдыхающих, один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе управления внутренних дел Иссык-Кульской области. "Водитель моторной лодки, который тянул баллон, не рассчитал расстояние, в результате чего "таблетка" столкнулась с теплоходом. Трое человек получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Двое из них впоследствии скончались", – заявил представитель пресс-службы. Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело. Катание на "таблетке" – популярное экстремальное развлечение на Иссык-Куле. Несколько человек садятся на надувной баллон в форме круга или дивана, который тросом прикреплен к моторной лодке или водному мотоциклу и, разгоняясь, прыгают по волнам. Зачастую водитель намеренно выписывает по озеру различные виражи, чтобы скинуть "пассажиров" "таблетки" и тем самым придать экстремальности катанию.

https://ria.ru/20230725/avariya-1886082037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, иссык-куль (озеро), киргизия