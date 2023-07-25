https://ria.ru/20230725/kirgiziya-1886169004.html
В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход, есть погибшие
В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход, есть погибшие - РИА Новости, 25.07.2023
В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход, есть погибшие
Моторная лодка с надувным баллоном врезалась в теплоход на озере Иссык-Куль в Киргизии, погибли двое отдыхающих, один пострадал, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:55
2023-07-25T14:55
2023-07-25T14:55
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БИШКЕК, 25 июл – РИА Новости. Моторная лодка с надувным баллоном врезалась в теплоход на озере Иссык-Куль в Киргизии, погибли двое отдыхающих, один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе управления внутренних дел Иссык-Кульской области. "Водитель моторной лодки, который тянул баллон, не рассчитал расстояние, в результате чего "таблетка" столкнулась с теплоходом. Трое человек получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Двое из них впоследствии скончались", – заявил представитель пресс-службы. Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело. Катание на "таблетке" – популярное экстремальное развлечение на Иссык-Куле. Несколько человек садятся на надувной баллон в форме круга или дивана, который тросом прикреплен к моторной лодке или водному мотоциклу и, разгоняясь, прыгают по волнам. Зачастую водитель намеренно выписывает по озеру различные виражи, чтобы скинуть "пассажиров" "таблетки" и тем самым придать экстремальности катанию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, иссык-куль (озеро), киргизия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Иссык-Куль (озеро), Киргизия
В Киргизии на Иссык-Куле моторная лодка врезалась в теплоход, есть погибшие
На Иссык-Куле в Киргизии моторная лодка врезалась в теплоход, погибли два человека
БИШКЕК, 25 июл – РИА Новости. Моторная лодка с надувным баллоном врезалась в теплоход на озере Иссык-Куль в Киргизии, погибли двое отдыхающих, один пострадал, сообщили журналистам в пресс-службе управления внутренних дел Иссык-Кульской области.
"Водитель моторной лодки, который тянул баллон, не рассчитал расстояние, в результате чего "таблетка" столкнулась с теплоходом. Трое человек получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Двое из них впоследствии скончались", – заявил представитель пресс-службы.
Как сообщили в ведомстве, возбуждено уголовное дело.
Катание на "таблетке" – популярное экстремальное развлечение на Иссык-Куле. Несколько человек садятся на надувной баллон в форме круга или дивана, который тросом прикреплен к моторной лодке или водному мотоциклу и, разгоняясь, прыгают по волнам. Зачастую водитель намеренно выписывает по озеру различные виражи, чтобы скинуть "пассажиров" "таблетки" и тем самым придать экстремальности катанию.
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