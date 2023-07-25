https://ria.ru/20230725/kino-1886234921.html
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби" - РИА Новости, 25.07.2023
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:14
2023-07-25T18:14
2023-07-25T18:14
культура
сша
марго робби
райан гослинг
скарлетт йоханссон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886234281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3723045145f15b9c4e413ac4675b9fe.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани."Да, Татьяна Шитова будет дублировать эту историю, но это делается чисто фанатски. Все это не делается для каких-то кинотеатров или еще чего-то", – сказал Валиани.Премьера фильма режиссера Греты Гервиг "Барби" состоялась в США 21 июля и в выходные заработала 155 миллионов долларов. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. В российском прокате "Барби" пока нет. Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун.
https://ria.ru/20230724/barbi-1885871524.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886234281_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_d1ba1c7d320280f1ec5259861be020cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, марго робби, райан гослинг, скарлетт йоханссон
Культура, США, Марго Робби, Райан Гослинг, Скарлетт Йоханссон
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"
Актриса Татьяна Шитова примет участие в фанатском дубляже фильма "Барби"
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани.
«
"Да, Татьяна Шитова будет дублировать эту историю, но это делается чисто фанатски. Все это не делается для каких-то кинотеатров или еще чего-то", – сказал Валиани.
Премьера фильма режиссера Греты Гервиг "Барби" состоялась в США 21 июля и в выходные заработала 155 миллионов долларов. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. В российском прокате "Барби" пока нет.
Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун.
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные