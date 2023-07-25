https://ria.ru/20230725/kino-1886234921.html

Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"

Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби" - РИА Новости, 25.07.2023

Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"

Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:14

2023-07-25T18:14

2023-07-25T18:14

культура

сша

марго робби

райан гослинг

скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани."Да, Татьяна Шитова будет дублировать эту историю, но это делается чисто фанатски. Все это не делается для каких-то кинотеатров или еще чего-то", – сказал Валиани.Премьера фильма режиссера Греты Гервиг "Барби" состоялась в США 21 июля и в выходные заработала 155 миллионов долларов. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. В российском прокате "Барби" пока нет. Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун.

https://ria.ru/20230724/barbi-1885871524.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

сша, марго робби, райан гослинг, скарлетт йоханссон