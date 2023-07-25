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Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби" - РИА Новости, 25.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:14 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/kino-1886234921.html
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби" - РИА Новости, 25.07.2023
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:14
2023-07-25T18:14
культура
сша
марго робби
райан гослинг
скарлетт йоханссон
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани.&quot;Да, Татьяна Шитова будет дублировать эту историю, но это делается чисто фанатски. Все это не делается для каких-то кинотеатров или еще чего-то&quot;, – сказал Валиани.Премьера фильма режиссера Греты Гервиг "Барби" состоялась в США 21 июля и в выходные заработала 155 миллионов долларов. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. В российском прокате "Барби" пока нет. Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун.
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сша, марго робби, райан гослинг, скарлетт йоханссон
Культура, США, Марго Робби, Райан Гослинг, Скарлетт Йоханссон
Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже "Барби"

Актриса Татьяна Шитова примет участие в фанатском дубляже фильма "Барби"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкXI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Актриса Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма "Барби", сообщил ее директор Давид Валиани.
«

"Да, Татьяна Шитова будет дублировать эту историю, но это делается чисто фанатски. Все это не делается для каких-то кинотеатров или еще чего-то", – сказал Валиани.

Премьера фильма режиссера Греты Гервиг "Барби" состоялась в США 21 июля и в выходные заработала 155 миллионов долларов. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. В российском прокате "Барби" пока нет.
Шитова озвучивала героинь Марго Робби в фильмах "Волк с Уолл-стрит", "Отряд самоубийц", "Однажды в… Голливуде" и других. Также ее голосом в российском прокате говорят персонажи Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Натали Портман, Эммы Стоун.
Кадр из трейлера фильма Барби
Фильм "Барби" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
24 июля, 07:25
 
КультураСШАМарго РоббиРайан ГослингСкарлетт Йоханссон
 
 
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