https://ria.ru/20230725/kazn-1886214494.html

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину - РИА Новости, 25.07.2023

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину

На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:49

2023-07-25T16:49

2023-07-25T16:49

в мире

сингапур (город)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20 лет, сообщает портал CNA. По данным издания, осужденную Саридеви Джамани отправят на казнь в пятницу. В 2018 году ее приговорили к смертной казни за продажу около 30 граммов героина. "В случае казни она станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года, когда 36-летняя парикмахер Йен Мей Воен была повешена за незаконный оборот наркотиков", - приводит портал заявление Кокилы Аннамалай, активистки местной правозащитной группы Transformative Justice Collective (TJC). Уточняется, что в среду должна состоятся казнь еще одного человека - мужчины, осужденного за незаконный оборот 50 граммов героина. TJC заявила, что оба заключенных являются сингапурцами, и их семьи были уведомлены о датах их казни. В Сингапуре предусмотрена смертная казнь за определенные преступления, включая убийства и некоторые формы похищения людей. Здесь также действуют одни из самых жестких в мире законов о борьбе с наркотиками, предусматривающие смертную казнь за незаконный оборот более 500 граммов каннабиса и 15 граммов героина. По меньшей мере 13 человек были повешены после того, как правительство возобновило казни после двухлетнего перерыва во время пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20230714/vospitatelnitsa-1884225602.html

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в мире, сингапур (город)