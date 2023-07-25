Рейтинг@Mail.ru
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/kazn-1886214494.html
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину - РИА Новости, 25.07.2023
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину
На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:49
2023-07-25T16:49
в мире
сингапур (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/52/1563405252_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_48750cd222e19ee5e7f56f84975f35a5.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20 лет, сообщает портал CNA. По данным издания, осужденную Саридеви Джамани отправят на казнь в пятницу. В 2018 году ее приговорили к смертной казни за продажу около 30 граммов героина. "В случае казни она станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года, когда 36-летняя парикмахер Йен Мей Воен была повешена за незаконный оборот наркотиков", - приводит портал заявление Кокилы Аннамалай, активистки местной правозащитной группы Transformative Justice Collective (TJC). Уточняется, что в среду должна состоятся казнь еще одного человека - мужчины, осужденного за незаконный оборот 50 граммов героина. TJC заявила, что оба заключенных являются сингапурцами, и их семьи были уведомлены о датах их казни. В Сингапуре предусмотрена смертная казнь за определенные преступления, включая убийства и некоторые формы похищения людей. Здесь также действуют одни из самых жестких в мире законов о борьбе с наркотиками, предусматривающие смертную казнь за незаконный оборот более 500 граммов каннабиса и 15 граммов героина. По меньшей мере 13 человек были повешены после того, как правительство возобновило казни после двухлетнего перерыва во время пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20230714/vospitatelnitsa-1884225602.html
сингапур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/52/1563405252_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_270748993b26fa0480872f8f29d6d680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сингапур (город)
В мире, Сингапур (город)
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину

В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину за распространение наркотиков

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаСингапур, Сентоса. Вид с канатной дороги
Сингапур, Сентоса. Вид с канатной дороги - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Сингапур, Сентоса. Вид с канатной дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20 лет, сообщает портал CNA.
По данным издания, осужденную Саридеви Джамани отправят на казнь в пятницу. В 2018 году ее приговорили к смертной казни за продажу около 30 граммов героина.
"В случае казни она станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года, когда 36-летняя парикмахер Йен Мей Воен была повешена за незаконный оборот наркотиков", - приводит портал заявление Кокилы Аннамалай, активистки местной правозащитной группы Transformative Justice Collective (TJC).
Уточняется, что в среду должна состоятся казнь еще одного человека - мужчины, осужденного за незаконный оборот 50 граммов героина.
TJC заявила, что оба заключенных являются сингапурцами, и их семьи были уведомлены о датах их казни.
В Сингапуре предусмотрена смертная казнь за определенные преступления, включая убийства и некоторые формы похищения людей. Здесь также действуют одни из самых жестких в мире законов о борьбе с наркотиками, предусматривающие смертную казнь за незаконный оборот более 500 граммов каннабиса и 15 граммов героина.
По меньшей мере 13 человек были повешены после того, как правительство возобновило казни после двухлетнего перерыва во время пандемии COVID-19.
Комната суда в Китае - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Китае казнили воспитательницу детского сада за отравление детей
14 июля, 15:23
 
В миреСингапур (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала