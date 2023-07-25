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В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину - РИА Новости, 25.07.2023
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину
На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:49
2023-07-25T16:49
2023-07-25T16:49
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20 лет, сообщает портал CNA. По данным издания, осужденную Саридеви Джамани отправят на казнь в пятницу. В 2018 году ее приговорили к смертной казни за продажу около 30 граммов героина. "В случае казни она станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года, когда 36-летняя парикмахер Йен Мей Воен была повешена за незаконный оборот наркотиков", - приводит портал заявление Кокилы Аннамалай, активистки местной правозащитной группы Transformative Justice Collective (TJC). Уточняется, что в среду должна состоятся казнь еще одного человека - мужчины, осужденного за незаконный оборот 50 граммов героина. TJC заявила, что оба заключенных являются сингапурцами, и их семьи были уведомлены о датах их казни. В Сингапуре предусмотрена смертная казнь за определенные преступления, включая убийства и некоторые формы похищения людей. Здесь также действуют одни из самых жестких в мире законов о борьбе с наркотиками, предусматривающие смертную казнь за незаконный оборот более 500 граммов каннабиса и 15 граммов героина. По меньшей мере 13 человек были повешены после того, как правительство возобновило казни после двухлетнего перерыва во время пандемии COVID-19.
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в мире, сингапур (город)
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнят женщину за распространение наркотиков
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
На этой неделе в Сингапуре будут повешены двое осужденных за распространение наркотиков, в том числе первая женщина, приговоренная к смертной казни почти за 20 лет, сообщает портал CNA
.
По данным издания, осужденную Саридеви Джамани отправят на казнь в пятницу. В 2018 году ее приговорили к смертной казни за продажу около 30 граммов героина.
"В случае казни она станет первой женщиной, казненной в Сингапуре с 2004 года, когда 36-летняя парикмахер Йен Мей Воен была повешена за незаконный оборот наркотиков", - приводит портал заявление Кокилы Аннамалай, активистки местной правозащитной группы Transformative Justice Collective (TJC).
Уточняется, что в среду должна состоятся казнь еще одного человека - мужчины, осужденного за незаконный оборот 50 граммов героина.
TJC заявила, что оба заключенных являются сингапурцами, и их семьи были уведомлены о датах их казни.
В Сингапуре предусмотрена смертная казнь за определенные преступления, включая убийства и некоторые формы похищения людей. Здесь также действуют одни из самых жестких в мире законов о борьбе с наркотиками, предусматривающие смертную казнь за незаконный оборот более 500 граммов каннабиса и 15 граммов героина.
По меньшей мере 13 человек были повешены после того, как правительство возобновило казни после двухлетнего перерыва во время пандемии COVID-19.
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