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Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным - РИА Новости, 25.07.2023
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Ростовская область
Ростовская область
 
15:49 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/ischenko-1886194749.html
Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным
Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным - РИА Новости, 25.07.2023
Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным
Шестой созыв законодательного собрания Ростовской области стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне, сообщил председатель... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:49
2023-07-25T15:49
ростовская область
василий голубев
ростовская область
александр ищенко
совет федерации рф
законодательное собрание ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Шестой созыв законодательного собрания Ростовской области стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко. Во вторник состоялось 57-е, заключительное заседание областного заксобрания шестого созыва. "Благодаря активному взаимодействию с сенаторами, представляющими Ростовскую область в Совете федерации, с донскими депутатами Государственной думы, 53 инициативы законодательного собрания Ростовской области нашли своё решение либо в президентских указах, либо в федеральных законах, либо в нормативных актах правительства России", - сказал Ищенко, уточнив, что нынешний созыв стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне. Спикер областного парламента также отметил, что за почти тридцатилетнюю историю законодательного собрания области не было ни одной парламентской пятилетки, сопоставимой по масштабу с теми вызовами, с которыми столкнулась Россия в последние годы. "Хочу выделить два момента. Первый - это то, что областную законодательную повестку мы рассматриваем исходя из стратегических задач защиты и развития страны... Второй - это областное измерение, то есть законодательный отклик на задачи, которые требуют решения в Ростовской области", - сказал он. В регионе регулярно принимаются меры по соцподдержке граждан. Так, во вторник депутаты приняли поправки в областной закон, установившие новый размер ежемесячной дополнительной выплаты приемным родителям за воспитание малолетних детей и детей-инвалидов. Ранее данная выплата составляла 50 рублей, после внесения правок она составила 3624 рубля с возможностью ежегодной индексации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь на заседании поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с исполнительными органами власти и результативную работу. Он отметил, что главный результат совместной деятельности - это создание хорошей основы для будущего развития Ростовской области.
https://ria.ru/20230713/zhile-1883946549.html
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василий голубев, ростовская область, александр ищенко, совет федерации рф, законодательное собрание ростовской области
Ростовская область , Василий Голубев, Ростовская область, Александр Ищенко, Совет Федерации РФ, Законодательное Собрание Ростовской области

Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным

© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской областиПредседатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Ростовской области
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Шестой созыв законодательного собрания Ростовской области стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.
Во вторник состоялось 57-е, заключительное заседание областного заксобрания шестого созыва.
"Благодаря активному взаимодействию с сенаторами, представляющими Ростовскую область в Совете федерации, с донскими депутатами Государственной думы, 53 инициативы законодательного собрания Ростовской области нашли своё решение либо в президентских указах, либо в федеральных законах, либо в нормативных актах правительства России", - сказал Ищенко, уточнив, что нынешний созыв стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне.
Спикер областного парламента также отметил, что за почти тридцатилетнюю историю законодательного собрания области не было ни одной парламентской пятилетки, сопоставимой по масштабу с теми вызовами, с которыми столкнулась Россия в последние годы. "Хочу выделить два момента. Первый - это то, что областную законодательную повестку мы рассматриваем исходя из стратегических задач защиты и развития страны... Второй - это областное измерение, то есть законодательный отклик на задачи, которые требуют решения в Ростовской области", - сказал он.
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В регионе регулярно принимаются меры по соцподдержке граждан. Так, во вторник депутаты приняли поправки в областной закон, установившие новый размер ежемесячной дополнительной выплаты приемным родителям за воспитание малолетних детей и детей-инвалидов. Ранее данная выплата составляла 50 рублей, после внесения правок она составила 3624 рубля с возможностью ежегодной индексации.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь на заседании поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с исполнительными органами власти и результативную работу. Он отметил, что главный результат совместной деятельности - это создание хорошей основы для будущего развития Ростовской области.
 
Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьАлександр ИщенкоСовет Федерации РФЗаконодательное Собрание Ростовской области
 
 
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