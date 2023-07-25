https://ria.ru/20230725/ischenko-1886194749.html

Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным

Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным - РИА Новости, 25.07.2023

Ищенко: шестой созыв ростовского заксобрания стал самым продуктивным

Шестой созыв законодательного собрания Ростовской области стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне, сообщил председатель... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:49

2023-07-25T15:49

2023-07-25T15:49

ростовская область

василий голубев

ростовская область

александр ищенко

совет федерации рф

законодательное собрание ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл — РИА Новости. Шестой созыв законодательного собрания Ростовской области стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко. Во вторник состоялось 57-е, заключительное заседание областного заксобрания шестого созыва. "Благодаря активному взаимодействию с сенаторами, представляющими Ростовскую область в Совете федерации, с донскими депутатами Государственной думы, 53 инициативы законодательного собрания Ростовской области нашли своё решение либо в президентских указах, либо в федеральных законах, либо в нормативных актах правительства России", - сказал Ищенко, уточнив, что нынешний созыв стал самым продуктивным по реализации инициатив на федеральном уровне. Спикер областного парламента также отметил, что за почти тридцатилетнюю историю законодательного собрания области не было ни одной парламентской пятилетки, сопоставимой по масштабу с теми вызовами, с которыми столкнулась Россия в последние годы. "Хочу выделить два момента. Первый - это то, что областную законодательную повестку мы рассматриваем исходя из стратегических задач защиты и развития страны... Второй - это областное измерение, то есть законодательный отклик на задачи, которые требуют решения в Ростовской области", - сказал он. В регионе регулярно принимаются меры по соцподдержке граждан. Так, во вторник депутаты приняли поправки в областной закон, установившие новый размер ежемесячной дополнительной выплаты приемным родителям за воспитание малолетних детей и детей-инвалидов. Ранее данная выплата составляла 50 рублей, после внесения правок она составила 3624 рубля с возможностью ежегодной индексации. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в свою очередь на заседании поблагодарил депутатов за эффективное взаимодействие с исполнительными органами власти и результативную работу. Он отметил, что главный результат совместной деятельности - это создание хорошей основы для будущего развития Ростовской области.

https://ria.ru/20230713/zhile-1883946549.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

василий голубев, ростовская область, александр ищенко, совет федерации рф, законодательное собрание ростовской области