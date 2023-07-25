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Матвиенко заявила, что в Совфеде не запрещали использовать iPhone - РИА Новости, 25.07.2023
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13:18 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/iphone-1886151759.html
Матвиенко заявила, что в Совфеде не запрещали использовать iPhone
Матвиенко заявила, что в Совфеде не запрещали использовать iPhone - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко заявила, что в Совфеде не запрещали использовать iPhone
Запрет на использование iPhone в Совете Федерации не действует в связи с открытостью большинства мероприятий, запрет на использование любых гаджетов... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:18
2023-07-25T13:18
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запрет на использование iPhone в Совете Федерации не действует в связи с открытостью большинства мероприятий, запрет на использование любых гаджетов распространяется только на закрытые заседания, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции. "В Совете Федерации таких запретов нет. Если проводятся, мы стараемся (ради - ред.) максимальной открытости всех наших мероприятий: и пленарного заседания, и заседания комитета, и парламентских слушаний. И поэтому есть у кого-то iPhone или нет - это не имеет значения, потому что мы проводим, как правило, открытые заседания. Но когда проходят закрытые заседания, там, где требуется режим определенной секретности, конечно, туда запрещается пронос не только iPhone, но любых телефонов и любых ненужных предметов. Это есть определенное правило, которому мы должны строго следовать", - заявила Матвиенко. При этом она подчеркнула, что от использования iPhone в служебных целях с точки зрения нацбезопасности нужно отказываться. В ряде государственных организаций и ведомств уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила РИА Новости, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.
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валентина матвиенко, россия
Валентина Матвиенко, Россия
Матвиенко заявила, что в Совфеде не запрещали использовать iPhone

Матвиенко: в СФ нет запрета на использование iPhone, за исключением закрытых заседаний

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Запрет на использование iPhone в Совете Федерации не действует в связи с открытостью большинства мероприятий, запрет на использование любых гаджетов распространяется только на закрытые заседания, сообщила председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции.
"В Совете Федерации таких запретов нет. Если проводятся, мы стараемся (ради - ред.) максимальной открытости всех наших мероприятий: и пленарного заседания, и заседания комитета, и парламентских слушаний. И поэтому есть у кого-то iPhone или нет - это не имеет значения, потому что мы проводим, как правило, открытые заседания. Но когда проходят закрытые заседания, там, где требуется режим определенной секретности, конечно, туда запрещается пронос не только iPhone, но любых телефонов и любых ненужных предметов. Это есть определенное правило, которому мы должны строго следовать", - заявила Матвиенко.
При этом она подчеркнула, что от использования iPhone в служебных целях с точки зрения нацбезопасности нужно отказываться.
В ряде государственных организаций и ведомств уже были введены или готовятся запреты на использование iPhone в рабочих целях. Так, например, стало известно о соответствующем запрете в Минпромторге РФ. Минцифры России также планирует в ближайшее время выпустить приказ, запрещающий сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. ЦИК России сообщила РИА Новости, что ведомство планирует запретить сотрудникам использовать в служебных целях iPhone и iPad, при этом такая рекомендация уже действует с мая 2023 года. Помимо этого, iPhone запретили использовать сотрудникам таможенных органов.
Эмблема Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Таможенникам запретили использовать технику Apple в служебных целях
21 июля, 13:02
 
Валентина МатвиенкоРоссия
 
 
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