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В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате - РИА Новости, 25.07.2023
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18:26 25.07.2023 (обновлено: 18:32 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/internat-1886237411.html
В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате
В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате - РИА Новости, 25.07.2023
В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате
СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами школы-интерната в Якутске, сообщила пресс-служба СУСК России по Якутии. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:26
2023-07-25T18:32
происшествия
якутск
россия
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ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами школы-интерната в Якутске, сообщила пресс-служба СУСК России по Якутии. Ранее газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. "Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) организована доследственная проверка по факту совершения противоправных действий в отношении воспитанников школы-интерната", - сообщает СУСК. По предварительным данным, преподаватель школы-интерната "неоднократно допускала в отношении малолетних воспитанников учреждения жестокое обращение, выражавшееся в оскорблениях и унижении детей". Как отметили в следственном управлении, после установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате

СК в Якутске проведет проверку из-за жестокого обращения с детьми в школе-интернате

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами школы-интерната в Якутске, сообщила пресс-служба СУСК России по Якутии.
Ранее газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы.
"Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) организована доследственная проверка по факту совершения противоправных действий в отношении воспитанников школы-интерната", - сообщает СУСК.
По предварительным данным, преподаватель школы-интерната "неоднократно допускала в отношении малолетних воспитанников учреждения жестокое обращение, выражавшееся в оскорблениях и унижении детей".
Как отметили в следственном управлении, после установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияЯкутскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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