https://ria.ru/20230725/internat-1886237411.html

В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате

В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате - РИА Новости, 25.07.2023

В Якутске проведут проверку из-за жестокого обращения с детьми в интернате

СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами школы-интерната в Якутске, сообщила пресс-служба СУСК России по Якутии. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:26

2023-07-25T18:26

2023-07-25T18:32

происшествия

якутск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 25 июл - РИА Новости. СК начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами школы-интерната в Якутске, сообщила пресс-служба СУСК России по Якутии. Ранее газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. "Следственным отделом по городу Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) организована доследственная проверка по факту совершения противоправных действий в отношении воспитанников школы-интерната", - сообщает СУСК. По предварительным данным, преподаватель школы-интерната "неоднократно допускала в отношении малолетних воспитанников учреждения жестокое обращение, выражавшееся в оскорблениях и унижении детей". Как отметили в следственном управлении, после установления всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230615/proisshestvie-1878359920.html

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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф)