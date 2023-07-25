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В палате представителей США планируют вынести импичмент Байдену

В палате представителей США планируют вынести импичмент Байдену - РИА Новости, 25.07.2023

В палате представителей США планируют вынести импичмент Байдену

Республиканцы в палате представителей планируют вынести импичмент президенту США Джо Байдену, чтобы выяснить информацию по делу о коррупционных схемах его семьи РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:26

2023-07-25T10:26

2023-07-25T11:54

сша

в мире

кевин маккарти

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Республиканцы в палате представителей планируют вынести импичмент президенту США Джо Байдену, чтобы выяснить информацию по делу о коррупционных схемах его семьи за рубежом, заявил спикер нижней палаты конгресса Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News. "Мы бы никогда ничего не узнали, если бы республиканцы не заполучили большинство. Мы только шли туда, куда нас вела информация. <...> Дело идет к расследованию для вынесения импичмента, которое наделит конгресс сильнейшими полномочиями для получения всех остальных необходимых знаний и информации", — сказал политик.Как отметил Маккарти, во время предвыборной кампании Байден утверждал, что никогда не говорил о бизнесе. Более того, по словам нынешнего президента, его семья не получила "ни доллара" от Китая. По словам республиканского политика, "удалось доказать, что это неправда".Спикер палаты представителей также добавил, что Байден, на его взгляд, прибегает к методикам администрации экс-президента США Ричарда Никсона — использует правительство в качестве оружия для защиты интересов семьи и не дает конгрессу вести надзор. Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием действующего президента США. В материалах говорится, что Burismа предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем". Информатор процитировал главу Burisma Николая Злочевского, который якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые Байдены поделят между собой поровну. При этом анонимный источник не знает, были ли осуществлены эти выплаты.В свою очередь, следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал конгресс, что Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона от Burisma. В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела сына главы Белого дома.Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока тот сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел на связь и его допрос так никогда и не был проведен. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230724/bayden-1886051291.html

https://ria.ru/20230724/sekret-1885869512.html

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