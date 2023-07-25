https://ria.ru/20230725/gurev-1886174013.html

Гурьев: за 15 лет работы РАПУ потребление удобрений в России утроилось

Гурьев: за 15 лет работы РАПУ потребление удобрений в России утроилось - РИА Новости, 25.07.2023

Гурьев: за 15 лет работы РАПУ потребление удобрений в России утроилось

За 15 лет деятельности Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) потребление удобрений в России утроилось; среднегодовой прирост составил 11%, тогда РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:36

2023-07-25T14:36

2023-07-25T14:36

россия

андрей гурьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795745339_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_83d7995d6e71a6b0739690ce401a046e.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. За 15 лет деятельности Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) потребление удобрений в России утроилось; среднегодовой прирост составил 11%, тогда как во всем мире за последние 10 лет – всего лишь 1,5%, заявил президент РАПУ Андрей Гурьев. Он подвел итоги работы ассоциации и поздравил РАПУ с 15-летием. "Наши главные принципы остаются неизменными – приоритет внутреннего рынка и надежное обеспечение российских аграриев минеральными удобрениями. Мы уверены, что благодаря созданным в России механизмам поддержки инвестиций и вниманию, которое государство уделяет развитию нашей отрасли и сельского хозяйства, мы сохраним темпы развития, оставаясь надежным партнером российского АПК и поддерживая статус России как гаранта мировой продовольственной безопасности", - отметил Гурьев, слова которого привели в пресс-службе РАПУ. Ставка на динамичный рост отечественного сельского хозяйства, который поддерживается продуманной государственной стратегией развития АПК, себя оправдывает. Благодаря масштабным инвестициям в развитие за последние 10 лет российские предприятия обеспечили треть мирового прироста удобрений. За это время предприятия отрасли заплатили порядка 600 миллиардов рублей налогов. Только за прошлый год налоговые выплаты достигли рекордных 200 миллиардов рублей. Сегодня в отрасли трудятся 110 тысяч человек. Еще несколько тысяч новых рабочих мест будет создано в результате инвестпроектов производителей в ближайшие 5-7 лет, отметили в пресс-службе ассоциации. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Российской ассоциации производителей удобрений с 15-летним юбилеем и отметил экспортный потенциал ассоциации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 15-летием Российской ассоциации производителей удобрений... Особо отмечу серьезный экспортный потенциал РАПУ. Российские удобрения пользуются спросом более чем в 100 государствах, в том числе на Африканском континенте. Отечественные производители являются ответственными партнерами африканских фермеров, поставляют им все основные виды минеральных удобрений, способствуют продвижению на территории континента масштабных инициатив ООН в сфере экологии и здоровья почв", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230720/nauka-1885101725.html

https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей гурьев