https://ria.ru/20230725/gup-1886179348.html

ГД одобрила привлечение ГУП к охране общественного порядка при мобилизации

ГД одобрила привлечение ГУП к охране общественного порядка при мобилизации - РИА Новости, 25.07.2023

ГД одобрила привлечение ГУП к охране общественного порядка при мобилизации

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которой предлагается привлекать специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) к... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:53

2023-07-25T14:53

2023-07-25T14:53

россия

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которой предлагается привлекать специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) к охране общественного порядка в период мобилизации, военного положения. Уточняется, что такие предприятия будут создаваться высшими должностными лицами субъектов по решению президента России. "В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по решению президента Российской Федерации создаются специализированные государственные унитарные предприятия", - сообщается в тексте документа. ГУП будут исполнять функции по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и органам военного управления в охране общественного порядка, в защите границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями. Таким предприятиям может быть передано во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны. Работники предприятий получают право пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, безопасность