https://ria.ru/20230725/gup-1886179348.html
ГД одобрила привлечение ГУП к охране общественного порядка при мобилизации
ГД одобрила привлечение ГУП к охране общественного порядка при мобилизации - РИА Новости, 25.07.2023
ГД одобрила привлечение ГУП к охране общественного порядка при мобилизации
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которой предлагается привлекать специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) к... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:53
2023-07-25T14:53
2023-07-25T14:53
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которой предлагается привлекать специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) к охране общественного порядка в период мобилизации, военного положения. Уточняется, что такие предприятия будут создаваться высшими должностными лицами субъектов по решению президента России. "В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по решению президента Российской Федерации создаются специализированные государственные унитарные предприятия", - сообщается в тексте документа. ГУП будут исполнять функции по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и органам военного управления в охране общественного порядка, в защите границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями. Таким предприятиям может быть передано во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны. Работники предприятий получают право пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.
https://ria.ru/20230624/vologda-1880191388.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, госдума рф, безопасность
Россия, Госдума РФ, Безопасность
ГД одобрила привлечение ГУП к охране общественного порядка при мобилизации
Госдума одобрила поправку о привлечении ГУП к охране общественного порядка при мобилизации
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которой предлагается привлекать специализированные государственные унитарные предприятия (ГУП) к охране общественного порядка в период мобилизации, военного положения.
Уточняется, что такие предприятия будут создаваться высшими должностными лицами субъектов по решению президента России
.
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"В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации по решению президента Российской Федерации создаются специализированные государственные унитарные предприятия", - сообщается в тексте документа.
ГУП будут исполнять функции по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и органам военного управления в охране общественного порядка, в защите границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями.
Таким предприятиям может быть передано во временное пользование боевое ручное стрелковое оружие и патроны. Работники предприятий получают право пресекать беспилотники, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.
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