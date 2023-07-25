https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html

Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян

Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян

Огранизованных туристов из России в Греции сейчас немного, лесные пожары не отражаются на их отдыхе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:54

2023-07-25T10:54

2023-07-25T13:15

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родос

ассоциация туроператоров россии (атор)

корфу

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Огранизованных туристов из России в Греции сейчас немного, лесные пожары не отражаются на их отдыхе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Количество российских туристов на курортах Греции сейчас очень невелико, а те организованные туристы, которые находятся там, продолжают отдыхать без особых ограничений", – заявили эксперты. Там уточнили, что просьб на перебронирование туров по греческим направлениям в последние дни от клиентов также не поступало. Пожар на греческом Родосе начался в середине месяца в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах возгораний их около восьми тысяч, сообщали местные власти. Помимо этого, более 2,5 тысяч туристов были эвакуированы из районов северо-восточной части греческого острова Корфу (Керкира) из-за пожара, вспыхнувшего во второй половине дня в воскресенье.

https://ria.ru/20230724/gretsiya-1886016373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, греция, родос, ассоциация туроператоров россии (атор), корфу