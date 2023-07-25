https://ria.ru/20230725/gretsiya-1886097755.html
Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян
Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян
Огранизованных туристов из России в Греции сейчас немного, лесные пожары не отражаются на их отдыхе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:54
2023-07-25T10:54
2023-07-25T13:15
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родос
ассоциация туроператоров россии (атор)
корфу
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Огранизованных туристов из России в Греции сейчас немного, лесные пожары не отражаются на их отдыхе, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Количество российских туристов на курортах Греции сейчас очень невелико, а те организованные туристы, которые находятся там, продолжают отдыхать без особых ограничений", – заявили эксперты. Там уточнили, что просьб на перебронирование туров по греческим направлениям в последние дни от клиентов также не поступало. Пожар на греческом Родосе начался в середине месяца в центральной части острова и дошел до побережья его юго-восточной части, ситуация вышла из-под контроля. Сгорело множество домов. По словам местных властей, всего эвакуация может потребоваться 30 тысячам человек. Остров сегодня принимает в общей сложности более 200 тысяч туристов. В районах возгораний их около восьми тысяч, сообщали местные власти. Помимо этого, более 2,5 тысяч туристов были эвакуированы из районов северо-восточной части греческого острова Корфу (Керкира) из-за пожара, вспыхнувшего во второй половине дня в воскресенье.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Греция, Родос, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Корфу
Эксперты рассказали, как лесные пожары в Греции повлияли на отдых россиян
АТОР: лесные пожары в Греции не повлияли на отдых россиян, их на курортах сейчас немного