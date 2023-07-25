https://ria.ru/20230725/granty-1886182318.html
Малые города Липецкой области благоустроят на федеральные гранты
Малые города Липецкой области благоустроят на федеральные гранты - РИА Новости, 25.07.2023
Малые города Липецкой области благоустроят на федеральные гранты
Города Липецкой области Данков и Грязи получат гранты на благоустройство благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:03
2023-07-25T15:03
2023-07-25T15:03
липецкая область
грязи
данков
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Города Липецкой области Данков и Грязи получат гранты на благоустройство благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что размеры грантов составят 92,1 и 72,3 миллиона рублей, соответственно. По словам Артамонова, Данковский проект предусматривает преображение двух городских улиц – Карла Маркса и Урицкого - в полноценные общественные пространства с современной смотровой площадкой, сценой и детскими игровыми зонами. В городе Грязи в районе улицы Правды планируется создать единую пешеходную зону, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов. На месте фруктовых садов, которые располагались там ранее, высадят более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев. Кроме этого, обустроят сухой фонтан, сцену для проведения мероприятий, велодорожку, несколько игровых зон и мест для отдыха с навесами и шахматными столами. Вдоль улицы сделают инклюзивный маршрут с тактильными клумбами, макетами достопримечательностей города, музыкальным оборудованием и удобными местами отдыха. "Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы скорее воплотить эти проекты в жизнь", – отметил Артамонов. Он напомнил, что в прошлом году победителями от Липецкой области стали проекты благоустройства Тяпкиной горы в Лебедяни, площади Октябрьской революции в Чаплыгине, зоны отдыха возле реки Тешевка в Задонске и набережной в Усмани. Работы на этих объектах уже ведутся.
https://ria.ru/20230721/rekonstruktsiya-1885558538.html
грязи
данков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грязи, данков, игорь артамонов
Липецкая область, Грязи, Данков, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Города Липецкой области Данков и Грязи получат гранты на благоустройство благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что размеры грантов составят 92,1 и 72,3 миллиона рублей, соответственно.
Площадь Клименкова в Липецке реконструируют по нацпроекту
По словам Артамонова, Данковский проект предусматривает преображение двух городских улиц – Карла Маркса и Урицкого - в полноценные общественные пространства с современной смотровой площадкой, сценой и детскими игровыми зонами. В городе Грязи в районе улицы Правды планируется создать единую пешеходную зону, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов. На месте фруктовых садов, которые располагались там ранее, высадят более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев. Кроме этого, обустроят сухой фонтан, сцену для проведения мероприятий, велодорожку, несколько игровых зон и мест для отдыха с навесами и шахматными столами. Вдоль улицы сделают инклюзивный маршрут с тактильными клумбами, макетами достопримечательностей города, музыкальным оборудованием и удобными местами отдыха.
"Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы скорее воплотить эти проекты в жизнь", – отметил Артамонов.
Он напомнил, что в прошлом году победителями от Липецкой области стали проекты благоустройства Тяпкиной горы в Лебедяни, площади Октябрьской революции в Чаплыгине, зоны отдыха возле реки Тешевка в Задонске и набережной в Усмани
. Работы на этих объектах уже ведутся.