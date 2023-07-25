https://ria.ru/20230725/granty-1886182318.html

Малые города Липецкой области благоустроят на федеральные гранты

Малые города Липецкой области благоустроят на федеральные гранты - РИА Новости, 25.07.2023

Малые города Липецкой области благоустроят на федеральные гранты

Города Липецкой области Данков и Грязи получат гранты на благоустройство благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:03

2023-07-25T15:03

2023-07-25T15:03

липецкая область

грязи

данков

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Города Липецкой области Данков и Грязи получат гранты на благоустройство благодаря победе в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что размеры грантов составят 92,1 и 72,3 миллиона рублей, соответственно. По словам Артамонова, Данковский проект предусматривает преображение двух городских улиц – Карла Маркса и Урицкого - в полноценные общественные пространства с современной смотровой площадкой, сценой и детскими игровыми зонами. В городе Грязи в районе улицы Правды планируется создать единую пешеходную зону, где найдется место для отдыха горожан всех возрастов. На месте фруктовых садов, которые располагались там ранее, высадят более сотни цветущих кустарников и плодовых деревьев. Кроме этого, обустроят сухой фонтан, сцену для проведения мероприятий, велодорожку, несколько игровых зон и мест для отдыха с навесами и шахматными столами. Вдоль улицы сделают инклюзивный маршрут с тактильными клумбами, макетами достопримечательностей города, музыкальным оборудованием и удобными местами отдыха. "Каждая заявка была тщательно проработана, учтены все нюансы и предпочтения жителей. Приложим максимум усилий, чтобы скорее воплотить эти проекты в жизнь", – отметил Артамонов. Он напомнил, что в прошлом году победителями от Липецкой области стали проекты благоустройства Тяпкиной горы в Лебедяни, площади Октябрьской революции в Чаплыгине, зоны отдыха возле реки Тешевка в Задонске и набережной в Усмани. Работы на этих объектах уже ведутся.

https://ria.ru/20230721/rekonstruktsiya-1885558538.html

грязи

данков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

грязи, данков, игорь артамонов