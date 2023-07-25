https://ria.ru/20230725/gosduma-1886191296.html

Госдума приняла пакет законов о призывниках

Госдума приняла пакет законов о призывниках - РИА Новости, 25.07.2023

Госдума приняла пакет законов о призывниках

Государственная дума во вторник приняла пакет законов и поправок, регулирующих воинский учет. Основные нововведения — в материале РИА Новости. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:57

2023-07-25T15:57

2023-07-25T16:20

общество

россия

андрей картаполов

госдума рф

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла пакет законов и поправок, регулирующих воинский учет. Основные нововведения — в материале РИА Новости.Штрафы за неявку в военкоматТеперь неявка по повестке без уважительной причины будет грозить штрафом в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Раньше за такое нарушение наказывали на сумму до трех тысяч рублей.Если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его оштрафуют на сумму от одной до пяти тысяч рублей (раньше — до трех тысяч).Наказание от пяти до 15 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомил о выезде из России на более чем полгода или не явился в военкомат в установленный срок. От десяти до 20 тысяч рублей составит штраф для тех, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.С трех до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета придется заплатить до пяти тысяч рублей. Повышение призывного возрастаПринятый закон устанавливает границы для призывного возраста в России с 18 лет до 30 лет. Нововведение должно вступить в силу с 1 января 2024 года.При рассмотрении в первом чтении проект предусматривал границы призывного возраста с 21 года до 30 лет, а также переходный период для нижней границы призывного возраста до 2026 года.Как отметил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, россияне, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не попадут под новые нормы о призывном возрасте.Запрет на выезд из России при призывеПока Госдума приняла эту поправку во втором чтении. Она предусматривает, что запрет на выезд из России начнет действовать со дня направления повестки, в том числе по месту работы или учебы. Кроме того, это правило может применяться со дня вручения повестки лично под расписку.Если военнообязанный не прибудет по повестке без уважительной причины, на следующий день военкомат сможет применить ограничительные меры, в том числе:Военные контрактыВоенные, проходящие службу по призыву в период чрезвычайных обстоятельств, для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, смогут заключать контракты на срок менее года.При этом контракт может быть заключен с призывником не ранее чем за месяц до истечения срока военной службы.В период мобилизации, военного положения и в военное время контракт смогут заключить с военными, служащими по призыву или гражданами, не пребывающими в запасе, — на год, а также с пребывающими в запасе, — на год или меньший срок.

https://ria.ru/20230724/zapas-1885915421.html

https://ria.ru/20230620/sluzhba-1879353424.html

https://ria.ru/20230725/uchet-1886181872.html

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общество, россия, андрей картаполов, госдума рф