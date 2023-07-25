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В конкурсе по благоустройству победили два города Красноярского края - РИА Новости, 25.07.2023
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14:03 25.07.2023 (обновлено: 14:04 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/goroda-1886163245.html
В конкурсе по благоустройству победили два города Красноярского края
В конкурсе по благоустройству победили два города Красноярского края - РИА Новости, 25.07.2023
В конкурсе по благоустройству победили два города Красноярского края
Проекты благоустройства общественных территорий двух городов Красноярского края Енисейска и Железногорска стали победителями Всероссийского конкурса лучших... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:03
2023-07-25T14:04
красноярский край
енисейск
железногорск
канск
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КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Проекты благоустройства общественных территорий двух городов Красноярского края Енисейска и Железногорска стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства, сообщает министерство строительства региона. Победители конкурса лучших проектов благоустройства 2024 года были объявлены во Владивостоке на всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". "Проекты благоустройства общественных территорий из Енисейска и Железногорска стали победителями всероссийского конкурса в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На реализацию своих идей по преображению каждый из городов получит из федерального бюджета около 100 млн рублей", - говорится в сообщении. В Железногорске по проекту продолжат благоустраивать городское озеро. Здесь появится роллердром, сап-станция, зона для триатлона и пляжного волейбола, водная детская площадка, аэрарий, амфитеатр, велодорожка, лесная тропа. В Енисейске появится новый благоустроенный бульвар на берегу Енисея и Святоградская площадь. Общественное пространство расположено в исторической центральной части города, отсюда открываются красивые виды на реку. Здесь будут оборудованы малая и большая событийные площади, городской бульвар с беседками, торговые ряды и городская гостиная. Отмечается, что региональные проекты регулярно побеждают в этом конкурсе. Сейчас активные работы по обустройству современных и комфортных пространств идут в Шарыпове, Канске, Бородине и Зеленогорске, которые в прошлом году вошли в число победителей. В предыдущие годы были благоустроены территории в Енисейске, Назарове, Заозерном, Канске, Кодинске, Бородине.
https://ria.ru/20230713/krasnoyarsk-1884034739.html
https://ria.ru/20230629/gostinitsy-1881030557.html
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красноярский край, енисейск, железногорск , канск
Красноярский край, Енисейск, Железногорск , Канск
В конкурсе по благоустройству победили два города Красноярского края

Во всероссийском конкурсе по благоустройству победили красноярские Енисейск и Железногорск

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярский край
Красноярский край - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Проекты благоустройства общественных территорий двух городов Красноярского края Енисейска и Железногорска стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства, сообщает министерство строительства региона.
Победители конкурса лучших проектов благоустройства 2024 года были объявлены во Владивостоке на всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".
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"Проекты благоустройства общественных территорий из Енисейска и Железногорска стали победителями всероссийского конкурса в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На реализацию своих идей по преображению каждый из городов получит из федерального бюджета около 100 млн рублей", - говорится в сообщении.
В Железногорске по проекту продолжат благоустраивать городское озеро. Здесь появится роллердром, сап-станция, зона для триатлона и пляжного волейбола, водная детская площадка, аэрарий, амфитеатр, велодорожка, лесная тропа.
В Енисейске появится новый благоустроенный бульвар на берегу Енисея и Святоградская площадь. Общественное пространство расположено в исторической центральной части города, отсюда открываются красивые виды на реку. Здесь будут оборудованы малая и большая событийные площади, городской бульвар с беседками, торговые ряды и городская гостиная.
Отмечается, что региональные проекты регулярно побеждают в этом конкурсе. Сейчас активные работы по обустройству современных и комфортных пространств идут в Шарыпове, Канске, Бородине и Зеленогорске, которые в прошлом году вошли в число победителей. В предыдущие годы были благоустроены территории в Енисейске, Назарове, Заозерном, Канске, Кодинске, Бородине.
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