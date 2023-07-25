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"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США
"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США - РИА Новости, 25.07.2023
"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США
США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и используют Украину в качестве поля для сражений, заявил бывший председатель Социал-демократической партии... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:53
2023-07-25T13:53
2023-07-25T14:26
в мире
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украина
оскар лафонтен
олаф шольц
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и используют Украину в качестве поля для сражений, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен изданию Neulandrebellen."Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы", — напомнил он.По мнению политика, Вашингтон через нынешний конфликт вступил в геостратегический спор с Москвой, тогда как Украина используется в качестве полигона.В заключение Лафонтен добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил грубую ошибку, пойдя на поводу у США и испортив отношения с Россией, восстановление которых займет долгие годы.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
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в мире, россия, сша, украина, оскар лафонтен, олаф шольц, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Оскар Лафонтен, Олаф Шольц, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США
Экс-глава СДПГ Лафонтен: США используют Украину как полигон для противостояния с Россией