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"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 25.07.2023 (обновлено: 14:26 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/frg-1886161037.html
"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США
"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США - РИА Новости, 25.07.2023
"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США
США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и используют Украину в качестве поля для сражений, заявил бывший председатель Социал-демократической партии... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:53
2023-07-25T14:26
в мире
россия
сша
украина
оскар лафонтен
олаф шольц
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и используют Украину в качестве поля для сражений, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен изданию Neulandrebellen."Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы", — напомнил он.По мнению политика, Вашингтон через нынешний конфликт вступил в геостратегический спор с Москвой, тогда как Украина используется в качестве полигона.В заключение Лафонтен добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил грубую ошибку, пойдя на поводу у США и испортив отношения с Россией, восстановление которых займет долгие годы.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
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в мире, россия, сша, украина, оскар лафонтен, олаф шольц, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Оскар Лафонтен, Олаф Шольц, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США

Экс-глава СДПГ Лафонтен: США используют Украину как полигон для противостояния с Россией

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и используют Украину в качестве поля для сражений, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен изданию Neulandrebellen.
«
"Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы", — напомнил он.
По мнению политика, Вашингтон через нынешний конфликт вступил в геостратегический спор с Москвой, тогда как Украина используется в качестве полигона.
В заключение Лафонтен добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил грубую ошибку, пойдя на поводу у США и испортив отношения с Россией, восстановление которых займет долгие годы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаОскар ЛафонтенОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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