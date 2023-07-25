https://ria.ru/20230725/frg-1886161037.html

"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США

"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США - РИА Новости, 25.07.2023

"Готовились десятилетиями". В ФРГ раскрыли главный антироссийский план США

США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и используют Украину в качестве поля для сражений, заявил бывший председатель Социал-демократической партии... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:53

2023-07-25T13:53

2023-07-25T14:26

в мире

россия

сша

украина

оскар лафонтен

олаф шольц

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. США десятилетиями готовились к конфликту с Россией и используют Украину в качестве поля для сражений, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен изданию Neulandrebellen."Внешнеполитические вдохновители Соединенных Штатов — я упомяну Киссинджера или Бжезинского — давно указывали, что, если Украина попадет под влияние США, это гарантирует лишение России статуса мировой державы", — напомнил он.По мнению политика, Вашингтон через нынешний конфликт вступил в геостратегический спор с Москвой, тогда как Украина используется в качестве полигона.В заключение Лафонтен добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил грубую ошибку, пойдя на поводу у США и испортив отношения с Россией, восстановление которых займет долгие годы.

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

россия

сша

украина

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в мире, россия, сша, украина, оскар лафонтен, олаф шольц, владимир путин