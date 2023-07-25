https://ria.ru/20230725/forum-1886261845.html

Азовский экологический форум пройдет в Бердянске с 28 сентября по 1 октября

Азовский экологический форум пройдет в Бердянске с 28 сентября по 1 октября - РИА Новости, 25.07.2023

Азовский экологический форум пройдет в Бердянске с 28 сентября по 1 октября

Азовский экологический форум пройдет в Бердянске с 28 сентября по 1 октября, планируется участие представителей всех регионов, имеющих выход к Азовскому морю,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:40

2023-07-25T20:40

2023-07-25T20:41

азовское море

бердянск

запорожская область

евгений балицкий

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Азовский экологический форум пройдет в Бердянске с 28 сентября по 1 октября, планируется участие представителей всех регионов, имеющих выход к Азовскому морю, сообщили РИА Новости в пресс-службе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. "Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поручил организовать на территории региона Азовский экологический форум. Мероприятие пройдёт в Бердянске с 28 сентября по 1 октября 2023 года, его приурочат ко Всемирному дню моря. Планируется, что в нём примут участие представители всех регионов, имеющих выход к Азовскому морю. Приглашения уже разосланы", - говорится в релизе. На форум приглашены представители ДНР, Крыма, Краснодарского края, Ростовской и Херсонской областей. В рамках мероприятия планируется подписание стратегического плана действий по реабилитации Азовского моря между регионами азовского побережья. Как отметила зампредседателя правительства Запорожской области по агропромышленному комплексу Светлана Шевченко, в настоящее время в акватории Азовского моря наблюдается "сложная экологическая обстановка", вызванная помимо естественных, природных факторов, чрезмерной антропогенной нагрузкой. "В первую очередь следует отметить, что антропогенное воздействие на экосистему Азовской акватории оказывают промышленно-развитые районы, расположенные в бассейнах рек Дон и Кубань. Значительный объем загрязнений поставляется в бассейн моря с помощью трансграничных переносов воздушных масс", – приводятся слова Шевченко. Как отмечается в релизе, чрезмерная антропогенная нагрузка на Азовское море возникла, в частности, из-за длительного нахождения Приазовья в составе Украины. "Там не проводились работы по геоэкологическому мониторингу (во всех регионах России такие работы начали проводить в начале 2000 года), рыбу ловили запрещённым ещё в прошлом веке методом донного траления, убивающим экосистему", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230704/ekologiya-1882139236.html

https://ria.ru/20230621/ekologiya-1879476639.html

азовское море

бердянск

запорожская область

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азовское море, бердянск, запорожская область, евгений балицкий, общество