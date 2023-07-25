https://ria.ru/20230725/finlyandiya-1886262863.html
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии - РИА Новости, 25.07.2023
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии
Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс поставило Хельсинки в невыгодное положение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:47
2023-07-25T20:47
2023-07-25T22:52
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс поставило Хельсинки в невыгодное положение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки", — отметил он.По словам военного, для североевропейской страны было бы самоубийством попытаться нанести удар по России или пойти на какие-либо провокационные шаги. При необходимости Москва сможет легко усилить военное присутствие у границ для обеспечения безопасности своей территории, как об этом говорил Путин, резюмировал Риттер.
https://ria.ru/20230716/finlyandiya-1884478235.html
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Финляндия, Россия, Москва, Скотт Риттер, НАТО
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии
Экс-разведчик ВС США Риттер: вступлением в НАТО Финляндия сама создала себе проблемы