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Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии - РИА Новости, 25.07.2023
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20:47 25.07.2023 (обновлено: 22:52 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/finlyandiya-1886262863.html
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии - РИА Новости, 25.07.2023
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии
Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс поставило Хельсинки в невыгодное положение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:47
2023-07-25T22:52
финляндия
россия
москва
скотт риттер
нато
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс поставило Хельсинки в невыгодное положение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки", — отметил он.По словам военного, для североевропейской страны было бы самоубийством попытаться нанести удар по России или пойти на какие-либо провокационные шаги. При необходимости Москва сможет легко усилить военное присутствие у границ для обеспечения безопасности своей территории, как об этом говорил Путин, резюмировал Риттер.
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финляндия, россия, москва, скотт риттер, нато
Финляндия, Россия, Москва, Скотт Риттер, НАТО
Путин предупредил. В США забили тревогу из-за опрометчивого шага Финляндии

Экс-разведчик ВС США Риттер: вступлением в НАТО Финляндия сама создала себе проблемы

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Решение Финляндии вступить в Североатлантический альянс поставило Хельсинки в невыгодное положение, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки", — отметил он.

Как подчеркивал Владимир Путин, Москву не беспокоит вступление Финляндии в НАТО. При этом в случае размещения военного контингента и инфраструктуры альянса на ее территории Россия будет вынуждена отвечать зеркально.

По словам военного, для североевропейской страны было бы самоубийством попытаться нанести удар по России или пойти на какие-либо провокационные шаги. При необходимости Москва сможет легко усилить военное присутствие у границ для обеспечения безопасности своей территории, как об этом говорил Путин, резюмировал Риттер.
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Разрушено почти все. В Финляндии испугались своего же плана против России
16 июля, 17:36
 
ФинляндияРоссияМоскваСкотт РиттерНАТО
 
 
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