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Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/finansy-1886266955.html
Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование
Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование - РИА Новости, 25.07.2023
Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование
Киев получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для гуманитарного разминирования, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T21:16
2023-07-25T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для гуманитарного разминирования, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования", - написала она на своей странице в Facebook*.Также, по словам Свириденко, Киев до конца года должен получить оборудование от партнеров - 10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING, а также еще 10 машин от Global Clearance Solutions.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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в мире, украина, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США
Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование

Министр Свириденко: Украина получит 240 миллионов долларов от доноров на разминирование

© AP Photo / Jose Luis MaganaПроукраинские активисты
Проукраинские активисты - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Проукраинские активисты. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для гуманитарного разминирования, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования", - написала она на своей странице в Facebook*.
Также, по словам Свириденко, Киев до конца года должен получить оборудование от партнеров - 10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING, а также еще 10 машин от Global Clearance Solutions.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСША
 
 
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