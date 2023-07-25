https://ria.ru/20230725/finansy-1886266955.html

Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование

Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование - РИА Новости, 25.07.2023

Киев ждет от доноров более 240 миллионов долларов на разминирование

Киев получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для гуманитарного разминирования, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:16

2023-07-25T21:16

2023-07-25T21:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Киев получит от иностранных доноров более 240 миллионов долларов для гуманитарного разминирования, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования", - написала она на своей странице в Facebook*.Также, по словам Свириденко, Киев до конца года должен получить оборудование от партнеров - 10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING, а также еще 10 машин от Global Clearance Solutions.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram, Threads) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

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в мире, украина, киев, сша