https://ria.ru/20230725/festival-1886210598.html

Поклонники старины соберутся на "Тайнах усадьбы" в Липецкой области

Поклонники старины соберутся на "Тайнах усадьбы" в Липецкой области - РИА Новости, 25.07.2023

Поклонники старины соберутся на "Тайнах усадьбы" в Липецкой области

Не менее трех тысяч гостей посетят ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который пройдет 29 июля в родовом поместье русского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:33

2023-07-25T16:33

2023-07-25T16:33

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Не менее трех тысяч гостей посетят ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который пройдет 29 июля в родовом поместье русского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что фестиваль с каждым годом привлекает все больше гостей. В этом раз организаторы ожидают не менее трех тысяч человек. По словам Артамонова, у фестиваля будет обширная программа: экскурсии по усадебному комплексу, интерактивные площадки, мастер-классы и фотозоны. На северной веранде усадебного дома выступят музыканты Липецкой государственной филармонии, пройдут театральные представления и конкурс исторического костюма. Желающие смогут научиться играть в крокет, отправить усадебную карточку с теплыми пожеланиями прямиком с фестиваля, освоить азы каллиграфии, валяния и скрапбукинга, а также посетить кабинет уездного доктора, где получат полезный рецепт и узнают факты о медицине XIX-XX веков. Ярмарка порадует разнообразием изделий ручной работы, домашним медом, собранными травами и местным рецептом чая с фирменным вареньем семьи Семеновых. Новинка фестиваля – зона "Дворянского пикника". "Усадьба в Рязанке за последние несколько лет превратилась в центр притяжения исследователей истории, культуры, традиций. Это место уже хорошо известно далеко за пределами региона. В усадьбе реализуется множество интересных проектов, которые, несомненно, способствуют сохранению наследия, которым должны гордиться и мы, и наши потомки", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230720/festival-1885322483.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов