https://ria.ru/20230725/festival-1886210598.html
Поклонники старины соберутся на "Тайнах усадьбы" в Липецкой области
Поклонники старины соберутся на "Тайнах усадьбы" в Липецкой области - РИА Новости, 25.07.2023
Поклонники старины соберутся на "Тайнах усадьбы" в Липецкой области
Не менее трех тысяч гостей посетят ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который пройдет 29 июля в родовом поместье русского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:33
2023-07-25T16:33
2023-07-25T16:33
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Не менее трех тысяч гостей посетят ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который пройдет 29 июля в родовом поместье русского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что фестиваль с каждым годом привлекает все больше гостей. В этом раз организаторы ожидают не менее трех тысяч человек. По словам Артамонова, у фестиваля будет обширная программа: экскурсии по усадебному комплексу, интерактивные площадки, мастер-классы и фотозоны. На северной веранде усадебного дома выступят музыканты Липецкой государственной филармонии, пройдут театральные представления и конкурс исторического костюма. Желающие смогут научиться играть в крокет, отправить усадебную карточку с теплыми пожеланиями прямиком с фестиваля, освоить азы каллиграфии, валяния и скрапбукинга, а также посетить кабинет уездного доктора, где получат полезный рецепт и узнают факты о медицине XIX-XX веков. Ярмарка порадует разнообразием изделий ручной работы, домашним медом, собранными травами и местным рецептом чая с фирменным вареньем семьи Семеновых. Новинка фестиваля – зона "Дворянского пикника". "Усадьба в Рязанке за последние несколько лет превратилась в центр притяжения исследователей истории, культуры, традиций. Это место уже хорошо известно далеко за пределами региона. В усадьбе реализуется множество интересных проектов, которые, несомненно, способствуют сохранению наследия, которым должны гордиться и мы, и наши потомки", – отметил Артамонов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Не менее трех тысяч гостей посетят ежегодный фестиваль "Тайны усадьбы", который пройдет 29 июля в родовом поместье русского ученого Петра Семенова-Тян-Шанского в Чаплыгинском районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что фестиваль с каждым годом привлекает все больше гостей. В этом раз организаторы ожидают не менее трех тысяч человек.
Фестиваль "Ладейное поле" в Липецкой области примет пять тысяч гостей
По словам Артамонова, у фестиваля будет обширная программа: экскурсии по усадебному комплексу, интерактивные площадки, мастер-классы и фотозоны. На северной веранде усадебного дома выступят музыканты Липецкой государственной филармонии, пройдут театральные представления и конкурс исторического костюма.
Желающие смогут научиться играть в крокет, отправить усадебную карточку с теплыми пожеланиями прямиком с фестиваля, освоить азы каллиграфии, валяния и скрапбукинга, а также посетить кабинет уездного доктора, где получат полезный рецепт и узнают факты о медицине XIX-XX веков. Ярмарка порадует разнообразием изделий ручной работы, домашним медом, собранными травами и местным рецептом чая с фирменным вареньем семьи Семеновых. Новинка фестиваля – зона "Дворянского пикника".
«
"Усадьба в Рязанке за последние несколько лет превратилась в центр притяжения исследователей истории, культуры, традиций. Это место уже хорошо известно далеко за пределами региона. В усадьбе реализуется множество интересных проектов, которые, несомненно, способствуют сохранению наследия, которым должны гордиться и мы, и наши потомки", – отметил Артамонов.