https://ria.ru/20230725/festival-1886159547.html

В Ростовской области 5 августа пройдет фестиваль "Осада Азова"

В Ростовской области 5 августа пройдет фестиваль "Осада Азова" - РИА Новости, 25.07.2023

В Ростовской области 5 августа пройдет фестиваль "Осада Азова"

Военно-исторический фестиваль "Осада Азова", в рамках которого проведут реконструкцию сражений в ходе азовских походов Петра I, состоится в Ростовской области 5 РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:48

2023-07-25T13:48

2023-07-25T13:48

ростовская область

игорь гуськов

азов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Осада Азова", в рамках которого проведут реконструкцию сражений в ходе азовских походов Петра I, состоится в Ростовской области 5 августа, сообщает правительство региона. "5 августа в Азове, на территории исторического памятника федерального значения "Валы Азовской крепости", пройдет самое масштабное туристическое событие донского региона - военно-исторический фестиваль "Осада Азова". Он ежегодно собирает более 10 тысяч любителей истории и событийного туризма", - говорится в сообщении. Главной темой фестиваля является знаменитое Азовское осадное сидение донских казаков 1641 года. На фестивале традиционно будет представлена насыщенная развлекательная программа. В числе мероприятий - гастрономическая ярмарка "Казачье застолье", выставка-ярмарка "Ремесленный квартал", работа площадок творческих коллективов "Так будь же счастлив и здоров, наш добрый дедушка Азов!", вечерняя театрализованная программа "Кушать подано", парад-шествие участников военно-исторических клубов, реконструкция сражений и праздничный салют. "Фестиваль "Осада Азова" ведет свою историю с 2005 года. Из маленького мероприятия городского масштаба он вырос в один из самых успешных проектов по популяризации исторического наследия, стал туристической жемчужиной, известной далеко за пределами региона. Через культурно-исторический ракурс фестиваль помогает прививать интерес к Донскому краю, увековечивать память о героической обороне крепости донскими казаками, передавать эти знания от поколения к поколению", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. В 2021 году фестиваль "Осада Азова" официально назван победителем ежегодного онлайн-голосования "Сокровища России" в номинации "Традиционный праздник" по версии журнала National Geographic Traveler. В 2023 году фестиваль стал победителем национальной туристической премии медиагруппы "Комсомольская правда" в области развития внутреннего туризма и путешествий "Маршрут построен" в номинации "Событие года".

https://ria.ru/20230725/strada-1886136280.html

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игорь гуськов, азов