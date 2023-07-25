https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html

Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики

Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики - РИА Новости, 25.07.2023

Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики

Российская экономика сохранит высокие темпы роста в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:38

2023-07-25T17:38

2023-07-25T19:11

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская экономика сохранит высокие темпы роста в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.По словам главы государства, один из позитивных индикаторов деловой активности —банковское кредитование."По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21 процент, а кредитов физическим лицам — 16,7 процента. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании", — отметил он.Кроме того, наблюдается увеличение спроса россиян на конечную продукцию, поэтому в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства, указал Путин.Президент также выразил надежду, что ВВП страны по итогам года прибавит более двух процентов."Уже со второго квартала прошлого года ВВП начал прибавлять примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально…" — подчеркнул он.Как уточнил российский лидер, за 2022 год этот показатель сократился на 2,1 процента, тогда как за январь-май этого года он вырос на 0,6 процента."Причем от месяца к месяцу темпы ускорялись. По итогам мая — до 5,4 процента", — добавил Путин.Помимо прочего, глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы, который сейчас составляет 3,2 процента. При этом реальные зарплаты россиян выросли двухзначными темпами более чем на десять процентов впервые с 2018 года, сказал он.В целом, отметил президент, конечный результат оказался даже выше ожиданий и предварительных расчетов.

https://ria.ru/20230725/vvp-1886201272.html

https://ria.ru/20230712/ekonomika-1883542832.html

https://ria.ru/20230507/ekonomika-1870268164.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, россия