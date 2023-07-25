https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html
Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики
Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики - РИА Новости, 25.07.2023
Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики
Российская экономика сохранит высокие темпы роста в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:38
2023-07-25T17:38
2023-07-25T19:11
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская экономика сохранит высокие темпы роста в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.По словам главы государства, один из позитивных индикаторов деловой активности —банковское кредитование."По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21 процент, а кредитов физическим лицам — 16,7 процента. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании", — отметил он.Кроме того, наблюдается увеличение спроса россиян на конечную продукцию, поэтому в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства, указал Путин.Президент также выразил надежду, что ВВП страны по итогам года прибавит более двух процентов."Уже со второго квартала прошлого года ВВП начал прибавлять примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально…" — подчеркнул он.Как уточнил российский лидер, за 2022 год этот показатель сократился на 2,1 процента, тогда как за январь-май этого года он вырос на 0,6 процента."Причем от месяца к месяцу темпы ускорялись. По итогам мая — до 5,4 процента", — добавил Путин.Помимо прочего, глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы, который сейчас составляет 3,2 процента. При этом реальные зарплаты россиян выросли двухзначными темпами более чем на десять процентов впервые с 2018 года, сказал он.В целом, отметил президент, конечный результат оказался даже выше ожиданий и предварительных расчетов.
https://ria.ru/20230725/vvp-1886201272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики
Владимир Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста российской экономики
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская экономика сохранит высокие темпы роста в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По словам главы государства, один из позитивных индикаторов деловой активности —банковское кредитование.
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"По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21 процент, а кредитов физическим лицам — 16,7 процента. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании", — отметил он.
Кроме того, наблюдается увеличение спроса россиян на конечную продукцию, поэтому в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства, указал Путин.
Президент также выразил надежду, что ВВП страны по итогам года прибавит более двух процентов.
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"Уже со второго квартала прошлого года ВВП начал прибавлять примерно на 0,5-0,7 процента ежеквартально…" — подчеркнул он.
Как уточнил российский лидер, за 2022 год этот показатель сократился на 2,1 процента, тогда как за январь-май этого года он вырос на 0,6 процента.
"Причем от месяца к месяцу темпы ускорялись. По итогам мая — до 5,4 процента", — добавил Путин.
Помимо прочего, глава государства обратил внимание на снижение уровня безработицы, который сейчас составляет 3,2 процента. При этом реальные зарплаты россиян выросли двухзначными темпами более чем на десять процентов впервые с 2018 года, сказал он.
В целом, отметил президент, конечный результат оказался даже выше ожиданий и предварительных расчетов.
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