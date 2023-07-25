https://ria.ru/20230725/dozhdi-1886217562.html
Москвичей предупредили о дождях во вторник вечером
Москвичей предупредили о дождях во вторник вечером - РИА Новости, 25.07.2023
Москвичей предупредили о дождях во вторник вечером
В Москве вечером во вторник пойдут дожди, за сутки выпадет до 45% от месячной нормы, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:07
2023-07-25T17:07
2023-07-25T17:07
москва
общество
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве вечером во вторник пойдут дожди, за сутки выпадет до 45% от месячной нормы, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, ухудшение погоды в Москве начнется после 20 часов 25 июля и продолжится почти сутки. "Ожидаются дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра в порывах до 15 метров в секунду. За указанный период на Москву выльется 14-24 миллиметров дождя, а местами до 40 миллиметров, что составляет 45% месячной нормы. И в среду вновь в Москве лужи, и без зонтов не обойтись", - рассказала Позднякова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, татьяна позднякова, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о дождях во вторник вечером
Синоптик Позднякова: в Москве за сутки выпадет до 45 процентов месячной нормы осадков
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве вечером во вторник пойдут дожди, за сутки выпадет до 45% от месячной нормы, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, ухудшение погоды в Москве начнется после 20 часов 25 июля и продолжится почти сутки.
"Ожидаются дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра в порывах до 15 метров в секунду. За указанный период на Москву выльется 14-24 миллиметров дождя, а местами до 40 миллиметров, что составляет 45% месячной нормы. И в среду вновь в Москве лужи, и без зонтов не обойтись", - рассказала Позднякова.
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