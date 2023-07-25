https://ria.ru/20230725/dozhdi-1886217562.html

Москвичей предупредили о дождях во вторник вечером

Москвичей предупредили о дождях во вторник вечером - РИА Новости, 25.07.2023

Москвичей предупредили о дождях во вторник вечером

В Москве вечером во вторник пойдут дожди, за сутки выпадет до 45% от месячной нормы, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:07

2023-07-25T17:07

2023-07-25T17:07

москва

общество

татьяна позднякова

погода

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Москве вечером во вторник пойдут дожди, за сутки выпадет до 45% от месячной нормы, сообщила в своем телеграм-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, ухудшение погоды в Москве начнется после 20 часов 25 июля и продолжится почти сутки. "Ожидаются дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра в порывах до 15 метров в секунду. За указанный период на Москву выльется 14-24 миллиметров дождя, а местами до 40 миллиметров, что составляет 45% месячной нормы. И в среду вновь в Москве лужи, и без зонтов не обойтись", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, татьяна позднякова, погода