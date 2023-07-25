https://ria.ru/20230725/dozhd-1886186381.html

Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России

Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России - РИА Новости, 25.07.2023

Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России

Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь"* признаны нежелательными в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:19

2023-07-25T15:19

2023-07-25T16:07

технологии

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь"* признаны нежелательными в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Речь идет о SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Как указывается в релизе, эти организации созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой*, имеющей российское гражданство. Финансирует их нидерландский фонд Stichting 2 Oktober*."SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций ("ФБК"**, "штабы Навального"**), террористических организаций ("Хизб ут-Тахрир"***), иностранных агентов ("Медуза"*, "Радио Свобода"*). На регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций", — заявили в Генпрокуратуре.Причем обе организации созданы уже после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор ограничили доступ доступа к сайту "Дождя"*, телеканалу и его страницам в соцсетях, отмечается в релизе.В подготовке материалов для телеканала участвуют голландские и латвийские журналисты с российским гражданством. Все они фигурируют в реестре иностранных агентов: Тихон Дзядко*, Екатерина Котрикадзе*, Владимир Роменский*, Анна Монгайт*, Софья Гройсман*, Мария Борзунова* и другие.SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. публикуют большое количество видеоматериалов, доступ к которым ограничен из-за нарушений российского законодательства, добавили в Генпрокуратуре. Кроме того, они дискредитируют органы государственной власти России, правоохранительные органы, распространяют фейки о специальной военной операции, поддерживают иноагентов и распространяют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, заключили в надзорном ведомстве.* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.** Запрещенные в России экстремистские организации.*** Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230314/dozhd-1857794469.html

https://ria.ru/20230627/inoagenty-1880664921.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)