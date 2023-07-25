Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России
Генпрокуратура внесла структуры телеканала "Дождь" в список нежелательных в России
Логотип телеканала "Дождь" (СМИ-иноагент). Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь"* признаны нежелательными в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Речь идет о SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Как указывается в релизе, эти организации созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой*, имеющей российское гражданство. Финансирует их нидерландский фонд Stichting 2 Oktober*.
"SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций ("ФБК"**, "штабы Навального"**), террористических организаций ("Хизб ут-Тахрир"***), иностранных агентов ("Медуза"*, "Радио Свобода"*). На регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций", — заявили в Генпрокуратуре.
Причем обе организации созданы уже после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор ограничили доступ доступа к сайту "Дождя"*, телеканалу и его страницам в соцсетях, отмечается в релизе.
В подготовке материалов для телеканала участвуют голландские и латвийские журналисты с российским гражданством. Все они фигурируют в реестре иностранных агентов: Тихон Дзядко*, Екатерина Котрикадзе*, Владимир Роменский*, Анна Монгайт*, Софья Гройсман*, Мария Борзунова* и другие.
SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. публикуют большое количество видеоматериалов, доступ к которым ограничен из-за нарушений российского законодательства, добавили в Генпрокуратуре. Кроме того, они дискредитируют органы государственной власти России, правоохранительные органы, распространяют фейки о специальной военной операции, поддерживают иноагентов и распространяют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, заключили в надзорном ведомстве.
* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.
** Запрещенные в России экстремистские организации.
*** Запрещенная в России террористическая организация.