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Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России - РИА Новости, 25.07.2023
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15:19 25.07.2023 (обновлено: 16:07 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/dozhd-1886186381.html
Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России
Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России - РИА Новости, 25.07.2023
Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России
Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь"* признаны нежелательными в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:19
2023-07-25T16:07
технологии
россия
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь"* признаны нежелательными в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.Речь идет о SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Как указывается в релизе, эти организации созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой*, имеющей российское гражданство. Финансирует их нидерландский фонд Stichting 2 Oktober*."SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций ("ФБК"**, "штабы Навального"**), террористических организаций ("Хизб ут-Тахрир"***), иностранных агентов ("Медуза"*, "Радио Свобода"*). На регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций", — заявили в Генпрокуратуре.Причем обе организации созданы уже после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор ограничили доступ доступа к сайту "Дождя"*, телеканалу и его страницам в соцсетях, отмечается в релизе.В подготовке материалов для телеканала участвуют голландские и латвийские журналисты с российским гражданством. Все они фигурируют в реестре иностранных агентов: Тихон Дзядко*, Екатерина Котрикадзе*, Владимир Роменский*, Анна Монгайт*, Софья Гройсман*, Мария Борзунова* и другие.SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. публикуют большое количество видеоматериалов, доступ к которым ограничен из-за нарушений российского законодательства, добавили в Генпрокуратуре. Кроме того, они дискредитируют органы государственной власти России, правоохранительные органы, распространяют фейки о специальной военной операции, поддерживают иноагентов и распространяют материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, заключили в надзорном ведомстве.* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.** Запрещенные в России экстремистские организации.*** Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230314/dozhd-1857794469.html
https://ria.ru/20230627/inoagenty-1880664921.html
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технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Структуры телеканала "Дождь"* признали нежелательными в России

Генпрокуратура внесла структуры телеканала "Дождь" в список нежелательных в России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь" (СМИ-иноагент)
Логотип телеканала Дождь (СМИ-иноагент) - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип телеканала "Дождь" (СМИ-иноагент). Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Латвийский и нидерландский филиалы телеканала "Дождь"* признаны нежелательными в России, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Речь идет о SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды). Как указывается в релизе, эти организации созданы иностранной журналисткой Н. Синдеевой*, имеющей российское гражданство. Финансирует их нидерландский фонд Stichting 2 Oktober*.
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"SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций ("ФБК"**, "штабы Навального"**), террористических организаций ("Хизб ут-Тахрир"***), иностранных агентов ("Медуза"*, "Радио Свобода"*). На регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций", — заявили в Генпрокуратуре.
Причем обе организации созданы уже после того, как Генпрокуратура и Роскомнадзор ограничили доступ доступа к сайту "Дождя"*, телеканалу и его страницам в соцсетях, отмечается в релизе.
В подготовке материалов для телеканала участвуют голландские и латвийские журналисты с российским гражданством. Все они фигурируют в реестре иностранных агентов: Тихон Дзядко*, Екатерина Котрикадзе*, Владимир Роменский*, Анна Монгайт*, Софья Гройсман*, Мария Борзунова* и другие.
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* СМИ или физическое лицо, имеющее статус иностранного агента.
** Запрещенные в России экстремистские организации.
*** Запрещенная в России террористическая организация.
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ТехнологииРоссияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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