https://ria.ru/20230725/dollar-1886099143.html
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 25.07.2023
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:06
2023-07-25T10:06
2023-07-25T10:14
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 56 копеек, до 89,95 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь на отметке 12,57 рубля, евро дешевеет на 81 копейку, до 99,69 рубля.
https://ria.ru/20230721/rubl-1885394543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля