https://ria.ru/20230725/dollar-1886099143.html

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей - РИА Новости, 25.07.2023

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля, следует из данных торговой площадки. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:06

2023-07-25T10:06

2023-07-25T10:14

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 17 июля, следует из данных торговой площадки.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 56 копеек, до 89,95 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь на отметке 12,57 рубля, евро дешевеет на 81 копейку, до 99,69 рубля.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885394543.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, московская биржа