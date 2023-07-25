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За мобилизованными сохранили доход от сельхозкооперативов - РИА Новости, 25.07.2023
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13:43 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/dokhod-1886157551.html
За мобилизованными сохранили доход от сельхозкооперативов
За мобилизованными сохранили доход от сельхозкооперативов - РИА Новости, 25.07.2023
За мобилизованными сохранили доход от сельхозкооперативов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванным на военную службу по... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:43
2023-07-25T13:43
россия
экономика
дмитрий вяткин
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванным на военную службу по мобилизации, сохранить доход в них. Документ предоставляет членам сельскохозяйственных потребкооперативов, призванным на службу в Вооруженные силы РФ, а также в других случаях, предусмотренных уставом кооператива, переоформить свое членство в ассоциированное. У них появится возможность не участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но сохранить право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов. Этот статус позволит сохранить доход от участия в кооперативе и связь с его коллективом для возможного последующего возвращения к деятельности, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. На членов сельскохозяйственного потребкооператива, призванных на военную службу по мобилизации, не будут распространяться положения закона "О сельскохозяйственной кооперации", предусматривающие исключение из кооператива лиц, которые не участвуют в его деятельности в течение года, не выполняют своих обязанностей и обязательств, либо из-за их невыполнения кооперативу причинен ущерб или предъявлены исковые требования. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. В настоящее время в России действуют порядка 5000 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Однако их члены, призванные на военную службу, в отличие от членов сельскохозяйственных производственных кооперативов, не могут оформить ассоциированное членство. В результате они лишены возможности урегулировать вопрос со своим участием в потребкооперативах, в которые они вкладывали личные средства, имущество и свои трудовые навыки.
https://ria.ru/20230725/dogovory-1886148531.html
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россия, экономика, дмитрий вяткин, госдума рф, единая россия, общество
Россия, Экономика, Дмитрий Вяткин, Госдума РФ, Единая Россия, Общество
За мобилизованными сохранили доход от сельхозкооперативов

Госдума сохранила за мобилизованными доход от сельхозкооперативов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Посевная риса в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет членам сельскохозяйственных потребительских кооперативов, призванным на военную службу по мобилизации, сохранить доход в них.
Документ предоставляет членам сельскохозяйственных потребкооперативов, призванным на службу в Вооруженные силы РФ, а также в других случаях, предусмотренных уставом кооператива, переоформить свое членство в ассоциированное. У них появится возможность не участвовать в хозяйственной деятельности кооператива, но сохранить право голоса в нем, а также право на выплату дивидендов.
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Этот статус позволит сохранить доход от участия в кооперативе и связь с его коллективом для возможного последующего возвращения к деятельности, пояснял ранее один из инициаторов принятия закона, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.
На членов сельскохозяйственного потребкооператива, призванных на военную службу по мобилизации, не будут распространяться положения закона "О сельскохозяйственной кооперации", предусматривающие исключение из кооператива лиц, которые не участвуют в его деятельности в течение года, не выполняют своих обязанностей и обязательств, либо из-за их невыполнения кооперативу причинен ущерб или предъявлены исковые требования.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
В настоящее время в России действуют порядка 5000 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Однако их члены, призванные на военную службу, в отличие от членов сельскохозяйственных производственных кооперативов, не могут оформить ассоциированное членство. В результате они лишены возможности урегулировать вопрос со своим участием в потребкооперативах, в которые они вкладывали личные средства, имущество и свои трудовые навыки.
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РоссияЭкономикаДмитрий ВяткинГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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