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ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных - РИА Новости, 25.07.2023
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13:03 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/dogovory-1886148531.html
ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных
ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных - РИА Новости, 25.07.2023
ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:03
2023-07-25T13:03
россия
общество
госдума рф
ярослав нилов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается. Соответствующие изменения предлагается внести в ТК РФ. "Вторая (поправка - ред.) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта", - пояснил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Кроме того, устанавливается, что работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.
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россия, общество, госдума рф, ярослав нилов
Россия, Общество, Госдума РФ, Ярослав Нилов
ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных

Госдума одобрила поправку о приостановлении срочных трудовых договоров участников СВО

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается.
Соответствующие изменения предлагается внести в ТК РФ.
"Вторая (поправка - ред.) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта", - пояснил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
Кроме того, устанавливается, что работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В ГД внесли инициативы о приостановке трудового договора для мобилизованных
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