https://ria.ru/20230725/dogovory-1886148531.html

ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных

ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных - РИА Новости, 25.07.2023

ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры мобилизованных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:03

2023-07-25T13:03

2023-07-25T13:03

россия

общество

госдума рф

ярослав нилов

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку, которая устанавливает, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается. Соответствующие изменения предлагается внести в ТК РФ. "Вторая (поправка - ред.) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта", - пояснил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Кроме того, устанавливается, что работодатель в период приостановления действия трудового договора вправе выплачивать работнику материальную помощь.

https://ria.ru/20230502/dogovor-1869293911.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, ярослав нилов