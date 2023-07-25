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Пашинян заявил, что проект мирного договора с Баку не готов к подписанию - РИА Новости, 25.07.2023
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13:56 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/dogovor-1886161407.html
Пашинян заявил, что проект мирного договора с Баку не готов к подписанию
Пашинян заявил, что проект мирного договора с Баку не готов к подписанию - РИА Новости, 25.07.2023
Пашинян заявил, что проект мирного договора с Баку не готов к подписанию
Проект мирного договора Армении с Азербайджаном пока не готов к подписанию, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:56
2023-07-25T13:56
никол пашинян
армения
ильхам алиев
в мире
азербайджан
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ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Проект мирного договора Армении с Азербайджаном пока не готов к подписанию, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян. "Если серия армяно-азербайджанских встреч завершится, то это будет означать, что текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласован и его остается подписать. Если ваш вопрос о том, достиг ли этот документ этапа подписания, то должен с сожалением сказать, что нет", - заявил Пашинян на пресс-конференции. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230525/aliev-1874134239.html
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никол пашинян, армения, ильхам алиев, в мире, азербайджан
Никол Пашинян, Армения, Ильхам Алиев, В мире, Азербайджан
Пашинян заявил, что проект мирного договора с Баку не готов к подписанию

Пашинян заявил, что проект мирного договора с Азербайджаном пока не готов к подписанию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Проект мирного договора Армении с Азербайджаном пока не готов к подписанию, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян.
«
"Если серия армяно-азербайджанских встреч завершится, то это будет означать, что текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласован и его остается подписать. Если ваш вопрос о том, достиг ли этот документ этапа подписания, то должен с сожалением сказать, что нет", - заявил Пашинян на пресс-конференции.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана
25 мая, 16:30
 
Никол ПашинянАрменияИльхам АлиевВ миреАзербайджан
 
 
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