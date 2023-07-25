Пашинян заявил, что проект мирного договора с Баку не готов к подписанию
Пашинян заявил, что проект мирного договора с Азербайджаном пока не готов к подписанию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 июл - РИА Новости. Проект мирного договора Армении с Азербайджаном пока не готов к подписанию, заявил журналистам армянский премьер Никол Пашинян.
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"Если серия армяно-азербайджанских встреч завершится, то это будет означать, что текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном согласован и его остается подписать. Если ваш вопрос о том, достиг ли этот документ этапа подписания, то должен с сожалением сказать, что нет", - заявил Пашинян на пресс-конференции.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.