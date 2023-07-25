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Основатель Dodo Brands объявил об уходе с поста гендиректора компании - РИА Новости, 25.07.2023
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20:49 25.07.2023 (обновлено: 20:56 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/dodo-1886263498.html
Основатель Dodo Brands объявил об уходе с поста гендиректора компании
Основатель Dodo Brands объявил об уходе с поста гендиректора компании - РИА Новости, 25.07.2023
Основатель Dodo Brands объявил об уходе с поста гендиректора компании
Основатель Dodo Brands (бренды "Додо Пицца", "Дринкит", Doner 42) Федор Овчинников объявил об уходе с поста гендиректора компании, его должность займет Алена... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:49
2023-07-25T20:56
экономика
сша
химки
додо пицца
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основатель Dodo Brands (бренды "Додо Пицца", "Дринкит", Doner 42) Федор Овчинников объявил об уходе с поста гендиректора компании, его должность займет Алена Тихова, помогавшая компании выйти на рынок США, об этом стало известно на съезде партнеров и менеджеров Dodo. "Я понимал, что рано или поздно мне нужно будет это сделать (покинуть пост гендиректора - ред). ради компании и ради будущего. Компания сегодня выходит на новый этап, и для нового этапа нужна новая энергия… Я, конечно, не ухожу из Dodo и не собираюсь продавать акции. Я сегодня являюсь самым крупным акционером компании. Помимо меня еще около 300 акционеров. Поэтому я буду с компанией, мне важно ее будущее. Я останусь в совете директоров, и отсутствие операционной нагрузки позволит мне принести больше ценности в стратегии и долгосрочное развитие компании", - сказал Овчинников. Он сообщил, что генеральным директором Dodo Brands станет Алена Тихова - бывший франчайзи "Додо Пиццы" в Химках, помогавшая компании выйти на рынок США. "1 января 2024 года Алена становится CEO Dodo Brands, ее главным фокусом будут международные рынки, Дубай", - отметил он.
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экономика, сша, химки, додо пицца
Экономика, США, Химки, Додо Пицца
Основатель Dodo Brands объявил об уходе с поста гендиректора компании

Основатель Dodo Brands Овчинников объявил об уходе с поста гендиректора компании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОснователь Dodo Brands Федор Овчиников
Основатель Dodo Brands Федор Овчиников - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Основатель Dodo Brands Федор Овчиников. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Основатель Dodo Brands (бренды "Додо Пицца", "Дринкит", Doner 42) Федор Овчинников объявил об уходе с поста гендиректора компании, его должность займет Алена Тихова, помогавшая компании выйти на рынок США, об этом стало известно на съезде партнеров и менеджеров Dodo.
"Я понимал, что рано или поздно мне нужно будет это сделать (покинуть пост гендиректора - ред). ради компании и ради будущего. Компания сегодня выходит на новый этап, и для нового этапа нужна новая энергия… Я, конечно, не ухожу из Dodo и не собираюсь продавать акции. Я сегодня являюсь самым крупным акционером компании. Помимо меня еще около 300 акционеров. Поэтому я буду с компанией, мне важно ее будущее. Я останусь в совете директоров, и отсутствие операционной нагрузки позволит мне принести больше ценности в стратегии и долгосрочное развитие компании", - сказал Овчинников.
© Dodo Brands Russia / YouTubeАлена Тихова. Кадр видео
Алена Тихова. Кадр видео
© Dodo Brands Russia / YouTube
Алена Тихова. Кадр видео
Он сообщил, что генеральным директором Dodo Brands станет Алена Тихова - бывший франчайзи "Додо Пиццы" в Химках, помогавшая компании выйти на рынок США. "1 января 2024 года Алена становится CEO Dodo Brands, ее главным фокусом будут международные рынки, Дубай", - отметил он.
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ЭкономикаСШАХимкиДодо Пицца
 
 
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