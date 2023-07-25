https://ria.ru/20230725/dobrovoltsy-1886254397.html

Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 25.07.2023

Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T19:47

2023-07-25T19:47

2023-07-25T19:47

специальная военная операция на украине

грозный

украина

россия

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 25 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России. В их составе не только жители ЧР, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов", - написал Кадыров. Он добавил, что у бойцов "самый боевой" настрой, они полны решимости "добыть для России" победу над украинским нацизмом и освободить от его присутствия Донбасс и Украину.

https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html

грозный

украина

россия

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грозный, украина, россия, рамзан кадыров