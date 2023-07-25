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Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/dobrovoltsy-1886254397.html
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев - РИА Новости, 25.07.2023
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:47
2023-07-25T19:47
специальная военная операция на украине
грозный
украина
россия
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. "Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России. В их составе не только жители ЧР, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов", - написал Кадыров. Он добавил, что у бойцов "самый боевой" настрой, они полны решимости "добыть для России" победу над украинским нацизмом и освободить от его присутствия Донбасс и Украину.
https://ria.ru/20230720/dobrovoltsy-1885197137.html
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грозный, украина, россия, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, Грозный, Украина, Россия, Рамзан Кадыров
Из Грозного в зону спецоперации отправилась новая группа добровольцев

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГРОЗНЫЙ, 25 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале об отправке очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине.
"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО вылетел очередной борт с настоящими патриотами России. В их составе не только жители ЧР, но и добровольцы, прибывшие из других российских регионов", - написал Кадыров.
Он добавил, что у бойцов "самый боевой" настрой, они полны решимости "добыть для России" победу над украинским нацизмом и освободить от его присутствия Донбасс и Украину.
Российская БМП-3 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГрозныйУкраинаРоссияРамзан Кадыров
 
 
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