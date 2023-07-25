https://ria.ru/20230725/dezhurstvo-1886391466.html

Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды

Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 26.07.2023

Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды

Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя в отдельных районах города, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-25T22:39

2023-07-25T22:39

2023-07-26T14:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

москва

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860436340_0:68:3019:1767_1920x0_80_0_0_ae571571bc2ad3e60e294fd47f4895e5.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя в отдельных районах города, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", — сказано в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Горожан также призвали быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы