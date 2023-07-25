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Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 26.07.2023
Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя в отдельных районах города, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-25T22:39
2023-07-25T22:39
2023-07-26T14:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя в отдельных районах города, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", — сказано в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Горожан также призвали быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы