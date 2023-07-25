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Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 26.07.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
22:39 25.07.2023 (обновлено: 14:41 26.07.2023)
https://ria.ru/20230725/dezhurstvo-1886391466.html
Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды - РИА Новости, 26.07.2023
Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды
Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя в отдельных районах города, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-25T22:39
2023-07-26T14:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя в отдельных районах города, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах столицы идёт сильный дождь. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", — сказано в сообщении. Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Горожан также призвали быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230724/pogoda-1886003001.html
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мосводосток, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводосток, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Бригады и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы из-за погоды

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники ГУП "Мосводосток"
Сотрудники ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Сотрудники ГУП "Мосводосток"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах столицы из-за сильного дождя в отдельных районах города, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах столицы идёт сильный дождь. На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", — сказано в сообщении.
Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Горожан также призвали быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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