Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/delo-1886258740.html
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ - РИА Новости, 25.07.2023
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ
Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, упавшего 17 июля в ТЦ в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:25
2023-07-25T20:25
происшествия
самарская область
тольятти
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
САМАРА, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, упавшего 17 июля в ТЦ в Тольятти, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее ведомство уточняло, что мальчик находился в торговом центре без сопровождения взрослых, скатился по перилам со второго этажа, потерял равновесие и упал. По информации регионального минздрава, после падения с лестницы школьник был отправлен в больницу и находился в крайне тяжелом состоянии. "По факту гибели мальчика, упавшего 17 июля с перил лестницы ТЦ в Тольятти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230704/tragediya-1882035298.html
самарская область
тольятти
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, тольятти, россия
Происшествия, Самарская область, Тольятти, Россия
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ

СК в Самарской области завел уголовное дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, упавшего 17 июля в ТЦ в Тольятти, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее ведомство уточняло, что мальчик находился в торговом центре без сопровождения взрослых, скатился по перилам со второго этажа, потерял равновесие и упал.
По информации регионального минздрава, после падения с лестницы школьник был отправлен в больницу и находился в крайне тяжелом состоянии.
"По факту гибели мальчика, упавшего 17 июля с перил лестницы ТЦ в Тольятти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Екатеринбурге от удара током погиб подросток
4 июля, 01:09
 
ПроисшествияСамарская областьТольяттиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала