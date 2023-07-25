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В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ - РИА Новости, 25.07.2023
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ
Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, упавшего 17 июля в ТЦ в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:25
2023-07-25T20:25
2023-07-25T20:25
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САМАРА, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, упавшего 17 июля в ТЦ в Тольятти, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее ведомство уточняло, что мальчик находился в торговом центре без сопровождения взрослых, скатился по перилам со второго этажа, потерял равновесие и упал. По информации регионального минздрава, после падения с лестницы школьник был отправлен в больницу и находился в крайне тяжелом состоянии. "По факту гибели мальчика, упавшего 17 июля с перил лестницы ТЦ в Тольятти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении областной прокуратуры. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
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происшествия, самарская область, тольятти, россия
Происшествия, Самарская область, Тольятти, Россия
В Самарской области завели дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ
СК в Самарской области завел уголовное дело после гибели школьника из-за падения в ТЦ
САМАРА, 25 июл – РИА Новости. Следователи в Самарской области возбудили уголовное дело об оказании некачественных услуг после смерти в больнице 12-летнего мальчика, упавшего 17 июля в ТЦ в Тольятти, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее ведомство уточняло, что мальчик находился в торговом центре без сопровождения взрослых, скатился по перилам со второго этажа, потерял равновесие и упал.
По информации регионального минздрава, после падения с лестницы школьник был отправлен в больницу и находился в крайне тяжелом состоянии.
"По факту гибели мальчика, упавшего 17 июля с перил лестницы ТЦ в Тольятти возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ
"Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
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