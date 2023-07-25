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В Кремле призвали осудить линию Запада по давлению на страны Африки

В Кремле призвали осудить линию Запада по давлению на страны Африки - РИА Новости, 25.07.2023

В Кремле призвали осудить линию Запада по давлению на страны Африки

Линия США, Франции и других западных стран по давлению на африканские государства должна быть осуждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:12

2023-07-25T13:12

2023-07-25T13:12

дмитрий песков

франция

африка

сша

в мире

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Линия США, Франции и других западных стран по давлению на африканские государства должна быть осуждена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Отвечая на вопросы журналистов, Песков заявил, что африканские государства подвергались беспрецедентному давлению со стороны США, Франции и других стран Запада, которые хотели воспрепятствовать саммиту "Россия - Африка". "Мы считаем, что такая линия США, Франции и других государств должна осуждаться, она заслуживает осуждения. По сути они не допускают суверенного права африканских государств самостоятельно выбирать партнеров и для расширения сотрудничества, взаимодействия в самых разных областях, так и для обсуждения актуальных тем", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886090185.html

франция

африка

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дмитрий песков, франция, африка, сша, в мире, форум "россия — африка"