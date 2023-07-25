https://ria.ru/20230725/briks-1886228476.html

Минск обратился к БРИКС с просьбой принять страну в объединение

Минск обратился к БРИКС с просьбой принять страну в объединение - РИА Новости, 25.07.2023

Минск обратился к БРИКС с просьбой принять страну в объединение

Минск в мае обратился к членам БРИКС о приеме в объединение, рассчитывает на развитие взаимодействия в различных возможных форматах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:58

2023-07-25T17:58

2023-07-25T17:58

минск

брикс

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Минск в мае обратился к членам БРИКС о приеме в объединение, рассчитывает на развитие взаимодействия в различных возможных форматах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии."В мае 2023 года в адрес глав государств-членов БРИКС направлены официальные обращения президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о приеме нашей страны в объединение. Данное решение стало абсолютно логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия в многосторонних форматах с традиционными партнерами и дружественными государствами", - заявили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.Там отметили, что на сегодняшний день уже 25 государств подали заявки на присоединение к БРИКС. "Данный список постоянно расширяется. И это не удивительно. В настоящее время в странах–участницах БРИКС проживают более 40% населения планеты. Государства объединения обеспечивают уже свыше 30% мирового ВВП. Исходя из объективных реалий, можно говорить о том, что значение и влияние БРИКС в мире будут неуклонно возрастать. Поэтому Беларусь не одинока в своем стремлении к членству в объединении", - подчеркнули в пресс-службе.Там обратили внимание, что "сейчас в БРИКС ведутся оживленные дискуссии о критериях членства или определении иного формата взаимодействия в его рамках, например, "друзей БРИКС" или "стран-партнеров БРИКС"."Предполагается, что министры иностранных дел представят свои рекомендации главам государств-членов БРИКС для рассмотрения в ходе саммита высокого уровня, запланированного на август 2023 года. Рассчитываем на дальнейшее поступательное развитие нашего взаимодействия с БРИКС в различных возможных форматах", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

минск

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минск, брикс, белоруссия, в мире, александр лукашенко