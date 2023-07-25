https://ria.ru/20230725/boeing-1886208415.html

Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве

Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве - РИА Новости, 25.07.2023

Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве

Летевший из Сочи Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя, приземлился в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:28

2023-07-25T16:28

2023-07-25T17:01

происшествия

москва

сочи

шереметьево (аэропорт)

boeing 737-800

boeing 737

аэрофлот

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Летевший из Сочи Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя, приземлился в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" сел в аэропорту "Шереметьево" после сработки датчика об отказе одного из двигателей", — сказал собеседник агентства. Самолет выполнял рейс Сочи — Москва.

https://ria.ru/20230616/reys-1878812065.html

москва

сочи

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, сочи, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, boeing 737, аэрофлот