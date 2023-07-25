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Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве - РИА Новости, 25.07.2023
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16:28 25.07.2023 (обновлено: 17:01 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/boeing-1886208415.html
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве - РИА Новости, 25.07.2023
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве
Летевший из Сочи Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя, приземлился в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:28
2023-07-25T17:01
происшествия
москва
сочи
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
boeing 737
аэрофлот
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Летевший из Сочи Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя, приземлился в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" сел в аэропорту "Шереметьево" после сработки датчика об отказе одного из двигателей", — сказал собеседник агентства. Самолет выполнял рейс Сочи — Москва.
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происшествия, москва, сочи, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, boeing 737, аэрофлот
Происшествия, Москва, Сочи, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800, Boeing 737, Аэрофлот
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве

Boeing 737 из Сочи приземлился в Шереметьево со сработавшим датчиком отказа двигателя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТерминал B международного аэропорта "Шереметьево"
Терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Терминал B международного аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Летевший из Сочи Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя, приземлился в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" сел в аэропорту "Шереметьево" после сработки датчика об отказе одного из двигателей", — сказал собеседник агентства.
Самолет выполнял рейс Сочи — Москва.
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ПроисшествияМоскваСочиШереметьево (аэропорт)Boeing 737-800Boeing 737Аэрофлот
 
 
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