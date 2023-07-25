https://ria.ru/20230725/boeing-1886208415.html
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве - РИА Новости, 25.07.2023
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве
Летевший из Сочи Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя, приземлился в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:28
2023-07-25T16:28
2023-07-25T17:01
происшествия
москва
сочи
шереметьево (аэропорт)
boeing 737-800
boeing 737
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153321/06/1533210602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64a301bacf4307df86bf9f7d71383c74.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Летевший из Сочи Boeing 737, у которого сработал датчик отказа двигателя, приземлился в аэропорту "Шереметьево", сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" сел в аэропорту "Шереметьево" после сработки датчика об отказе одного из двигателей", — сказал собеседник агентства. Самолет выполнял рейс Сочи — Москва.
https://ria.ru/20230616/reys-1878812065.html
москва
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153321/06/1533210602_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_fd09c1cca7c0fb3f101e8c4f2a9d3fe2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сочи, шереметьево (аэропорт), boeing 737-800, boeing 737, аэрофлот
Происшествия, Москва, Сочи, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737-800, Boeing 737, Аэрофлот
Boeing 737 со сработавшим датчиком отказа двигателя приземлился в Москве
Boeing 737 из Сочи приземлился в Шереметьево со сработавшим датчиком отказа двигателя