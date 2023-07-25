https://ria.ru/20230725/blokirovka-1886275962.html
В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов
В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов - РИА Новости, 25.07.2023
В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов
Росздравнадзор заблокировал более тысячи интернет-ресурсов, где продавали препараты для прерывания беременности, работа по проведению блокировки таких сайтов... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:15
2023-07-25T23:15
2023-07-25T23:15
общество
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Росздравнадзор заблокировал более тысячи интернет-ресурсов, где продавали препараты для прерывания беременности, работа по проведению блокировки таких сайтов будет продолжена, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов. "Росздравнадзором в результате мониторинга информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принято решение о блокировке 1181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности", - говорится в сообщении. Работа по проведению блокировки сайтов, реализующих с нарушением законодательства препараты для проведения медикаментозного аборта, будет продолжена, отметили в пресс-службе. При этом ведение предметно-количественного учета лекарственных средств для медицинского применения не направлено на снижение доступности препаратов на рынке, подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230725/kontratseptsiya-1886275113.html
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общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов
Росздравнадзор заблокировал 1181 сайт, где продавали препараты для абортов