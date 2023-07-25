https://ria.ru/20230725/blokirovka-1886275962.html

В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов

В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов - РИА Новости, 25.07.2023

В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов

Росздравнадзор заблокировал более тысячи интернет-ресурсов, где продавали препараты для прерывания беременности, работа по проведению блокировки таких сайтов... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:15

2023-07-25T23:15

2023-07-25T23:15

общество

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_0:124:3075:1855_1920x0_80_0_0_5aa75c324cde11fc95f1a37af61ab53f.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Росздравнадзор заблокировал более тысячи интернет-ресурсов, где продавали препараты для прерывания беременности, работа по проведению блокировки таких сайтов будет продолжена, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов. "Росздравнадзором в результате мониторинга информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принято решение о блокировке 1181 интернет-ресурса в связи с наличием предложений о розничной торговле лекарственными препаратами, предназначенными для медикаментозного прерывания беременности", - говорится в сообщении. Работа по проведению блокировки сайтов, реализующих с нарушением законодательства препараты для проведения медикаментозного аборта, будет продолжена, отметили в пресс-службе. При этом ведение предметно-количественного учета лекарственных средств для медицинского применения не направлено на снижение доступности препаратов на рынке, подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230725/kontratseptsiya-1886275113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)