https://ria.ru/20230725/blogery-1886072710.html

Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров

Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров - РИА Новости, 25.07.2023

Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров

Нельзя допускать, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T03:27

2023-07-25T03:27

2023-07-25T09:15

россия

общество

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нельзя допускать, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Глава ведомства назвал экономические преступления серьезной проблемой."Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — подчеркнул он.В качестве примера Бастрыкин напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров."Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", — отметил он.При этом и другие блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html

https://ria.ru/20230724/komitet-1886045823.html

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россия, общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин