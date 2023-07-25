https://ria.ru/20230725/blogery-1886072710.html
Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров
Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров - РИА Новости, 25.07.2023
Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров
Нельзя допускать, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:27
2023-07-25T03:27
2023-07-25T09:15
россия
общество
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нельзя допускать, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.Глава ведомства назвал экономические преступления серьезной проблемой."Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — подчеркнул он.В качестве примера Бастрыкин напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров."Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", — отметил он.При этом и другие блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html
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россия, общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Россия, Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин
Бастрыкин указал на причину уголовных дел против блогеров
Глава СК Бастрыкин назвал недопустимыми миллионные заработки блогеров, не платящих налогов
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нельзя допускать, чтобы блогеры уклонялись от уплаты налогов, заявил РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Глава ведомства назвал экономические преступления серьезной проблемой.
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"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — подчеркнул он.
В качестве примера Бастрыкин напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров.
«
"Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", — отметил он.
При этом и другие блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов, если не извлекут уроков из примеров коллег, заключил собеседник агентства.
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