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Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит

Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит - РИА Новости, 25.07.2023

Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит

В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:57

2023-07-25T12:57

2023-07-25T12:57

культура

тим бертон

вермонт

сша

the hollywood reporter

знаменитости

кино

майкл китон

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.Первым объектом, приглянувшимся злоумышленникам, стала 150-фунтовая скульптура, которая впервые появилась в "Битлджусе" 1988 года. По сюжету ее слепила мать главной героини по имени Делия. Тем не менее женщина дважды оказалась в неприятной ситуации из-за арт-объекта – во время переезда и в момент, когда он ожил при помощи магии. Вторым пропавшим реквизитом оказался фонарный столб с украшением в виде тыквы. Полиция Вермонта уже начала поиски и обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой сообщить о местонахождении объектов, если о них что-то известно. Однако не только команда режиссера Тима Бертона столкнулась с кражей реквизита. Прошлой зимой злоумышленники украли оборудование и реквизит со съемочных площадок сериалов "Люпин" и "Корона". Сумма ущерба составила 500 тысяч долларов.

https://ria.ru/20230510/kino-1870735384.html

вермонт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тим бертон, вермонт, сша, the hollywood reporter, знаменитости, кино, майкл китон