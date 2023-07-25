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Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит - РИА Новости, 25.07.2023
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Культура
 
12:57 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/bitldzhus-1886127110.html
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит - РИА Новости, 25.07.2023
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит
В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:57
2023-07-25T12:57
культура
тим бертон
вермонт
сша
the hollywood reporter
знаменитости
кино
майкл китон
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.Первым объектом, приглянувшимся злоумышленникам, стала 150-фунтовая скульптура, которая впервые появилась в "Битлджусе" 1988 года. По сюжету ее слепила мать главной героини по имени Делия. Тем не менее женщина дважды оказалась в неприятной ситуации из-за арт-объекта – во время переезда и в момент, когда он ожил при помощи магии. Вторым пропавшим реквизитом оказался фонарный столб с украшением в виде тыквы. Полиция Вермонта уже начала поиски и обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой сообщить о местонахождении объектов, если о них что-то известно. Однако не только команда режиссера Тима Бертона столкнулась с кражей реквизита. Прошлой зимой злоумышленники украли оборудование и реквизит со съемочных площадок сериалов "Люпин" и "Корона". Сумма ущерба составила 500 тысяч долларов.
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тим бертон, вермонт, сша, the hollywood reporter, знаменитости, кино, майкл китон
Культура, Тим Бертон, Вермонт, США, The Hollywood Reporter, Знаменитости, Кино, Майкл Китон
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит

В США со съемочной площадки "Битлджус-2" украли две декорации

© The Geffen Company (1988)Кадр из фильма "Битлджус"
Кадр из фильма Битлджус
© The Geffen Company (1988)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Первым объектом, приглянувшимся злоумышленникам, стала 150-фунтовая скульптура, которая впервые появилась в "Битлджусе" 1988 года. По сюжету ее слепила мать главной героини по имени Делия. Тем не менее женщина дважды оказалась в неприятной ситуации из-за арт-объекта – во время переезда и в момент, когда он ожил при помощи магии.
Вторым пропавшим реквизитом оказался фонарный столб с украшением в виде тыквы. Полиция Вермонта уже начала поиски и обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой сообщить о местонахождении объектов, если о них что-то известно.
Однако не только команда режиссера Тима Бертона столкнулась с кражей реквизита. Прошлой зимой злоумышленники украли оборудование и реквизит со съемочных площадок сериалов "Люпин" и "Корона". Сумма ущерба составила 500 тысяч долларов.
Кадр из фильма Битлджус
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КультураТим БертонВермонтСШАThe Hollywood ReporterЗнаменитостиКиноМайкл Китон
 
 
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