https://ria.ru/20230725/bitldzhus-1886127110.html
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит - РИА Новости, 25.07.2023
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит
В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:57
2023-07-25T12:57
2023-07-25T12:57
культура
тим бертон
вермонт
сша
the hollywood reporter
знаменитости
кино
майкл китон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756132147_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_1faab5c03ad712e9ee2141f44168d59d.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.Первым объектом, приглянувшимся злоумышленникам, стала 150-фунтовая скульптура, которая впервые появилась в "Битлджусе" 1988 года. По сюжету ее слепила мать главной героини по имени Делия. Тем не менее женщина дважды оказалась в неприятной ситуации из-за арт-объекта – во время переезда и в момент, когда он ожил при помощи магии. Вторым пропавшим реквизитом оказался фонарный столб с украшением в виде тыквы. Полиция Вермонта уже начала поиски и обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой сообщить о местонахождении объектов, если о них что-то известно. Однако не только команда режиссера Тима Бертона столкнулась с кражей реквизита. Прошлой зимой злоумышленники украли оборудование и реквизит со съемочных площадок сериалов "Люпин" и "Корона". Сумма ущерба составила 500 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230510/kino-1870735384.html
вермонт
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756132147_158:0:1977:1364_1920x0_80_0_0_0d879c364b7bf3cec8447d1280142dc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тим бертон, вермонт, сша, the hollywood reporter, знаменитости, кино, майкл китон
Культура, Тим Бертон, Вермонт, США, The Hollywood Reporter, Знаменитости, Кино, Майкл Китон
Со съемочной площадки "Битлджус-2" украли реквизит
В США со съемочной площадки "Битлджус-2" украли две декорации
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости.
В США, в штате Вермонт со съемочной площадки "Битлджус-2" режиссера Тима Бертона украли две декорации. Об этом сообщил
The Hollywood Reporter.
Первым объектом, приглянувшимся злоумышленникам, стала 150-фунтовая скульптура, которая впервые появилась в "Битлджусе" 1988 года. По сюжету ее слепила мать главной героини по имени Делия. Тем не менее женщина дважды оказалась в неприятной ситуации из-за арт-объекта – во время переезда и в момент, когда он ожил при помощи магии.
Вторым пропавшим реквизитом оказался фонарный столб с украшением в виде тыквы. Полиция Вермонта уже начала поиски и обратилась к неравнодушным гражданам с просьбой сообщить о местонахождении объектов, если о них что-то известно.
Однако не только команда режиссера Тима Бертона столкнулась с кражей реквизита. Прошлой зимой злоумышленники украли оборудование и реквизит со съемочных площадок сериалов "Люпин" и "Корона". Сумма ущерба составила 500 тысяч долларов.
Названа дата выхода сиквела "Битлджуса" с Китоном и Ортегой