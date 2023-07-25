https://ria.ru/20230725/biden-1886267264.html

Маккарти поддержал идею импичмента Байдену

Маккарти поддержал идею импичмента Байдену - РИА Новости, 25.07.2023

Маккарти поддержал идею импичмента Байдену

Расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:18

2023-07-25T21:18

2023-07-25T22:11

в мире

сша

делавэр

хантер байден

кевин маккарти

николай злочевский

фбр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869120874_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f590b92204578a9af09db8564400e61.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства, заявил во вторник спикер Палаты представителей Кевин Маккарти."Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию", - сказал Маккарти в ходе беседы с журналистами.Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.При этом сам Байден и сотрудники его администрации неоднократно отвергали какую-либо причастность к коррупции как самого действующего президента США, так и членов его семьи.Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".Информатор процитировал главу Burisma Николая Злочевского, который якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, были ли осуществлены эти выплаты.В свою очередь, следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал конгресс, что сын Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона - от украинской Burisma. В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена.Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил о том, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить сына нынешнего американского президента Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока Хантер сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел связь и его допрос так никогда и не был проведен.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html

https://ria.ru/20230701/amerika-1881560017.html

сша

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, делавэр, хантер байден, кевин маккарти, николай злочевский, фбр