https://ria.ru/20230725/biden-1886267264.html
Маккарти поддержал идею импичмента Байдену
Маккарти поддержал идею импичмента Байдену - РИА Новости, 25.07.2023
Маккарти поддержал идею импичмента Байдену
Расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T21:18
2023-07-25T21:18
2023-07-25T22:11
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ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства, заявил во вторник спикер Палаты представителей Кевин Маккарти."Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию", - сказал Маккарти в ходе беседы с журналистами.Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.При этом сам Байден и сотрудники его администрации неоднократно отвергали какую-либо причастность к коррупции как самого действующего президента США, так и членов его семьи.Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".Информатор процитировал главу Burisma Николая Злочевского, который якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, были ли осуществлены эти выплаты.В свою очередь, следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал конгресс, что сын Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона - от украинской Burisma. В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена.Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил о том, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить сына нынешнего американского президента Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока Хантер сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел связь и его допрос так никогда и не был проведен.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
https://ria.ru/20230618/bayden-1878897167.html
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в мире, сша, делавэр, хантер байден, кевин маккарти, николай злочевский, фбр
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден, Кевин Маккарти, Николай Злочевский, ФБР
Маккарти поддержал идею импичмента Байдену
Маккарти поддержал идею импичмента Байдену для расследования обвинений о коррупции
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования импичмента главе государства, заявил во вторник спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
"Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать – инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию", - сказал Маккарти в ходе беседы с журналистами.
От Байдена ничего не зависит — и это трагедия
Как отметил высокопоставленный конгрессмен, такая процедура расширит возможности законодательного органа США в сфере сбора информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.
При этом сам Байден и сотрудники его администрации неоднократно отвергали какую-либо причастность к коррупции как самого действующего президента США, так и членов его семьи.
Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР
, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".
Информатор процитировал главу Burisma Николая Злочевского
, который якобы сообщил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну. Информатор признал, что ему неизвестно, были ли осуществлены эти выплаты.
В свою очередь, следователь по уголовным делам Налогового управления (IRS) США Джозеф Зиглер проинформировал конгресс, что сын Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона - от украинской Burisma. В своем заключительном слове Зиглер рекомендовал Конгрессу назначить специального прокурора для дальнейшего расследования дела Хантера Байдена.
Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил о том, что агенты Федерального бюро расследований и Налоговой службы США в декабре 2020 года не смогли допросить сына нынешнего американского президента Хантера Байдена, поскольку получили приказ не приближаться к нему и ждать, пока Хантер сам позвонит следователям. В результате, как отмечалось, Хантер не вышел связь и его допрос так никогда и не был проведен.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп
утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр
.
"У страны колоссальные проблемы": как создаются информационные фантомы