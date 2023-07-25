https://ria.ru/20230725/bezrabotitsa-1886224191.html

Путин назвал уровень безработицы в России

Путин назвал уровень безработицы в России - РИА Новости, 25.07.2023

Путин назвал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что безработица начала снижаться, сейчас она составляет 3,2%, результат даже выше, чем ожидалось. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:31

2023-07-25T17:31

2023-07-25T18:04

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что безработица начала снижаться, сейчас она составляет 3,2%, результат даже выше, чем ожидалось."Безработица – мы тоже с вами хорошо это знаем – тоже снижается, сейчас она 3,2%. При этом реальные заработные впервые с 2018 года выросли двухзначными темпами в апреле более чем на 10%. Еще раз, как всегда подчеркиваю, это среднее значение, и в разных случаях по разным секторам, в разных регионах это по-разному смотрится, но тем не менее в среднем такой рост есть и, повторю, именно в реальном выражении", — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.Он уточнил, что в целом результат хороший, он даже выше ожиданий и предварительных расчетов.

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886225758.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, экономика