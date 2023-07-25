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Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности - РИА Новости, 25.07.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
16:05 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/bednost-1886195348.html
Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности
Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности - РИА Новости, 25.07.2023
Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности
Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности, для этого разрабатывается указ главы региона о повышении доходов и социальном благополучии... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:05
2023-07-25T16:05
республика саха (якутия)
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 июл — РИА Новости. Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности, для этого разрабатывается указ главы региона о повышении доходов и социальном благополучии населения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев во вторник участвовал в стратегической сессии работников социальной сферы, где прозвучали предложения к проекту указа главы РС(Я) "О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии". "Перед республикой стоят амбициозные задачи сокращения бедности в 2 раза к 2030 году. А это означает, что в этот период мы должны будем ещё почти 70 тысяч человек общими усилиями вывести из зоны бедности. По большинству из них, а это порядка 20 тысяч семей, скорее всего нужно будет предложить индивидуальные программы сопровождения", - сказал Николаев. Отмечается, что документ будет подписан в ближайшее время. В правительстве добавили, что в 2022 году, несмотря на сложные экономические условия, в Якутии в два этапа повышались заработные платы работников бюджетной сферы. На эти цели из регионального бюджета было направлено 8,8 миллиарда рублей. "С 1 апреля 2023 года, кроме общепринятой индексации на темп роста инфляции, также повышена заработная плата более 24 тысяч квалифицированных профессий рабочих, общеотраслевых и отраслевых должностей специалистов и служащих. Средняя заработная плата квалифицированных работников в опережающем темпе увеличена и в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года ожидается увеличение минимального размера оплаты труда в стране. Правительство республики примет меры, чтобы достигнутые в 2023 году соотношения в уровнях заработных плат квалифицированных работников не были нарушены. Повышение заработной платы прочих категорий с 2024 года должно быть так или иначе привязано к темпам роста минимальной гарантии по оплате труда", - подчеркнули в пресс-службе. Также в республике продолжится работа по переквалификации и профессиональному обучению безработных граждан. Как инструмент экономической поддержки населения, рассматривается и механизм социальных контрактов.
https://ria.ru/20230724/nikolaev-1885933160.html
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айсен николаев, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)

Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время интервью
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 25 июл — РИА Новости. Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности, для этого разрабатывается указ главы региона о повышении доходов и социальном благополучии населения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава региона Айсен Николаев во вторник участвовал в стратегической сессии работников социальной сферы, где прозвучали предложения к проекту указа главы РС(Я) "О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии".
"Перед республикой стоят амбициозные задачи сокращения бедности в 2 раза к 2030 году. А это означает, что в этот период мы должны будем ещё почти 70 тысяч человек общими усилиями вывести из зоны бедности. По большинству из них, а это порядка 20 тысяч семей, скорее всего нужно будет предложить индивидуальные программы сопровождения", - сказал Николаев.
Отмечается, что документ будет подписан в ближайшее время. В правительстве добавили, что в 2022 году, несмотря на сложные экономические условия, в Якутии в два этапа повышались заработные платы работников бюджетной сферы. На эти цели из регионального бюджета было направлено 8,8 миллиарда рублей.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Айсен Николаев: главный приоритет – благополучие человека
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"С 1 апреля 2023 года, кроме общепринятой индексации на темп роста инфляции, также повышена заработная плата более 24 тысяч квалифицированных профессий рабочих, общеотраслевых и отраслевых должностей специалистов и служащих. Средняя заработная плата квалифицированных работников в опережающем темпе увеличена и в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года ожидается увеличение минимального размера оплаты труда в стране. Правительство республики примет меры, чтобы достигнутые в 2023 году соотношения в уровнях заработных плат квалифицированных работников не были нарушены. Повышение заработной платы прочих категорий с 2024 года должно быть так или иначе привязано к темпам роста минимальной гарантии по оплате труда", - подчеркнули в пресс-службе.
Также в республике продолжится работа по переквалификации и профессиональному обучению безработных граждан. Как инструмент экономической поддержки населения, рассматривается и механизм социальных контрактов.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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