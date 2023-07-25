https://ria.ru/20230725/bednost-1886195348.html

Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности

Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности - РИА Новости, 25.07.2023

Власти: Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности

Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности, для этого разрабатывается указ главы региона о повышении доходов и социальном благополучии... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:05

2023-07-25T16:05

2023-07-25T16:05

республика саха (якутия)

айсен николаев

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886199653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87acfa451eb87558b3402b44f1b9e47c.jpg

ЯКУТСК, 25 июл — РИА Новости. Якутия до 2030 года должна в два раза сократить уровень бедности, для этого разрабатывается указ главы региона о повышении доходов и социальном благополучии населения, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава региона Айсен Николаев во вторник участвовал в стратегической сессии работников социальной сферы, где прозвучали предложения к проекту указа главы РС(Я) "О повышении доходов и социальном благополучии в Якутии". "Перед республикой стоят амбициозные задачи сокращения бедности в 2 раза к 2030 году. А это означает, что в этот период мы должны будем ещё почти 70 тысяч человек общими усилиями вывести из зоны бедности. По большинству из них, а это порядка 20 тысяч семей, скорее всего нужно будет предложить индивидуальные программы сопровождения", - сказал Николаев. Отмечается, что документ будет подписан в ближайшее время. В правительстве добавили, что в 2022 году, несмотря на сложные экономические условия, в Якутии в два этапа повышались заработные платы работников бюджетной сферы. На эти цели из регионального бюджета было направлено 8,8 миллиарда рублей. "С 1 апреля 2023 года, кроме общепринятой индексации на темп роста инфляции, также повышена заработная плата более 24 тысяч квалифицированных профессий рабочих, общеотраслевых и отраслевых должностей специалистов и служащих. Средняя заработная плата квалифицированных работников в опережающем темпе увеличена и в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года ожидается увеличение минимального размера оплаты труда в стране. Правительство республики примет меры, чтобы достигнутые в 2023 году соотношения в уровнях заработных плат квалифицированных работников не были нарушены. Повышение заработной платы прочих категорий с 2024 года должно быть так или иначе привязано к темпам роста минимальной гарантии по оплате труда", - подчеркнули в пресс-службе. Также в республике продолжится работа по переквалификации и профессиональному обучению безработных граждан. Как инструмент экономической поддержки населения, рассматривается и механизм социальных контрактов.

https://ria.ru/20230724/nikolaev-1885933160.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

айсен николаев, республика саха (якутия)