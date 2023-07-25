https://ria.ru/20230725/bayden-1886213826.html

СМИ раскрыли подробности о продаже картин Хантера Байдена

СМИ раскрыли подробности о продаже картин Хантера Байдена - РИА Новости, 25.07.2023

СМИ раскрыли подробности о продаже картин Хантера Байдена

Сын президента США Джо Байдена Хантер продал неизвестному ценителю искусства 11 своих художественных произведений на 875 тысяч долларов, а другая покупательница РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:48

2023-07-25T16:48

2023-07-25T16:48

сша

лос-анджелес

нью-йорк (город)

хантер байден

джо байден

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Сын президента США Джо Байдена Хантер продал неизвестному ценителю искусства 11 своих художественных произведений на 875 тысяч долларов, а другая покупательница его картин получила госдолжность, сообщает портал Business Insider. "Один покупатель приобрел 11 произведений Хантера Байдена на общую сумму 875 тысяч долларов", - говорится в сообщении. В перечень купленного входят не только полотна, включая весьма крупные, размером до четырех метров, но и NFT (невзаимозаменяемые токены), уточняет издание. Кто все это купил, неизвестно, не уточняются и точные даты сделки, ее подробности портал выяснил, изучив документацию галереи. Людям из окружения Хантера Байдена известны личности двух покупателей, сообщает издание. При этом одна из них жертвовала деньги на кампанию Джо Байдена, проводила сбор средств для нынешнего вице-президента США Камалы Харрис и даже получила государственную должность в комиссии по сохранению наследия Америки за рубежом, впрочем, неоплачиваемую, говорится в сообщении. Издание указывает, что неизвестно, когда инвестор из Лос-Анджелеса Элизабет Хирш Нафтали получила назначение - до или после покупки полотен Хантера Байдена. Третий покупатель, который известен самому Хантеру, по словам людей из окружения сына Байдена, является адвокатом из Лос-Анджелеса по имени Кевин Моррис. Издание напоминает, что Белый дом ранее, отвергая критику из-за возможной коррупции в связи с покупкой полотен, настаивал, что Хантеру Байдену имена клиентов известны не будут, сделки пройдут через галерею. О художественной карьере Хантера Байдена заговорили несколько лет назад, в 2021 году он принимал участие в ряде организованных галерей Georges Berges в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе мероприятий. Белый дом тогда отрицал возможность коррупционной составляющей в связи с продажей полотен, настаивая, что Хантер Байден сам не обсуждает сделки, это делает галерея. Хантер Байден учился на юриста, художественного образования он не имеет. В 2021 году на сайте галереи произведения Байдена характеризовались как "мощные и впечатляющие". Несколько представленных там картин выполнены в абстрактном стиле на различных материалах, от бумаги до дерева, холста и металла с использованием разных красок и техник. Все опубликованные галереей произведения были созданы в 2020 году. В 2022 году полотна Хантера Байдена вновь выставляли в Нью-Йорке, самое дорогое произведение оценивали в 225 тысяч долларов, речь шла о безымянной горчично-желтой картине с цветочными мотивами размерами 175 на 249 сантиметров, выполненной на японской бумаге Yupo. Хозяин галереи тогда говорил, что некоторые картины Байден закончил более 20 лет назад, что якобы свидетельствует о длительной работе сына президента на пути к желанной карьере в искусстве. В конгрессе ранее возмущались тем, что полотна не пользовавшегося известностью в художественных кругах Хантера Байдена продаются по ценам, сопоставимым со стоимостью произведений таких знаменитых художников, как Эдгар Дега и Клод Моне. Конгрессмены требовали от прокурора США провести проверку.

https://ria.ru/20230714/bayden-1884139230.html

https://ria.ru/20230720/bayden-1885368485.html

https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

сша

лос-анджелес

нью-йорк (город)

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сша, лос-анджелес, нью-йорк (город), хантер байден, джо байден, камала харрис