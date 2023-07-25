https://ria.ru/20230725/bayden-1886186978.html

В США описали неожиданную реакцию ЦРУ на слова Байдена о Путине

В США описали неожиданную реакцию ЦРУ на слова Байдена о Путине - РИА Новости, 25.07.2023

В США описали неожиданную реакцию ЦРУ на слова Байдена о Путине

Представители ЦРУ, находящиеся на территории Украины, должно быть, шокированы словами президента США Джо Байдена о поражении российского лидера Владимира... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:22

2023-07-25T15:22

2023-07-25T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представители ЦРУ, находящиеся на территории Украины, должно быть, шокированы словами президента США Джо Байдена о поражении российского лидера Владимира Путина, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.Ранее глава Белого дома заявил, что Путин "уже проиграл" в украинском конфликте и не сможет продолжать военные действия на территории бывшей советской республики."Я думаю, они (агенты ЦРУ, оказывающие поддержу ВСУ. — Прим. Ред.) в шоке от этих слов. Из того, что я знаю, сейчас стали адекватно оценивать ситуацию, и в Пентагоне в частном порядке заговорили о том, что мы зашли в тупик с военной точки зрения", — отметил он.По словам эксперта, нет никаких реальных доказательств успехов ВСУ на театре военных действий, которые говорили бы о возможности победы. Байден очень сильно заблуждается, полагая, что сможет оказать давление на Москву, пояснил он.При этом Джиральди назвал слова главы государства политическим жестом, нацеленным на то, чтобы попытаться снизить растущий уровень недовольства среди американского и европейского населения. Однако это не изменит того, что проводимый курс в отношении Киева приведет к серьезным экономическим последствиям, резюмировал спикер.

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины