https://ria.ru/20230725/bank-1886115572.html

В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы

В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы - РИА Новости, 25.07.2023

В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы

В России почти все системно значимые кредитные организации перестали принимать доллары и евро через банкоматы, показал опрос РИА Новости служб техподдержки. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:19

2023-07-25T11:19

2023-07-25T13:06

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втб

райффайзенбанк

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России почти все системно значимые кредитные организации перестали принимать доллары и евро через банкоматы, показал опрос РИА Новости служб техподдержки."С 9 марта банкоматы прекратили принимать наличные доллары и евро. Возможно только через кассы банка", — сказали в техподдержке Юникредитбанка.Лишились такой возможности и клиенты других крупных участников рынка: "Открытия", Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка. Однако, напомнили в этих банках, валютные счета можно пополнить в отделениях.И только "Тинькофф банк" разрешает вносить наличные евро и доллары через устройства самообслуживания. Максимальная сумма одной операции — 20 тысяч. Собственных отделений у банка нет.Российские банки уже не раз заявляли, что ограничение валютных операций — общерыночная тенденция, поскольку они лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.

https://ria.ru/20230725/dollar-1886099143.html

https://ria.ru/20230721/valyuta-1885547158.html

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экономика, россия, сбербанк россии, втб, райффайзенбанк