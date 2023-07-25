https://ria.ru/20230725/bank-1886115572.html
В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы
В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы - РИА Новости, 25.07.2023
В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы
В России почти все системно значимые кредитные организации перестали принимать доллары и евро через банкоматы, показал опрос РИА Новости служб техподдержки. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:19
2023-07-25T11:19
2023-07-25T13:06
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России почти все системно значимые кредитные организации перестали принимать доллары и евро через банкоматы, показал опрос РИА Новости служб техподдержки."С 9 марта банкоматы прекратили принимать наличные доллары и евро. Возможно только через кассы банка", — сказали в техподдержке Юникредитбанка.Лишились такой возможности и клиенты других крупных участников рынка: "Открытия", Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка. Однако, напомнили в этих банках, валютные счета можно пополнить в отделениях.И только "Тинькофф банк" разрешает вносить наличные евро и доллары через устройства самообслуживания. Максимальная сумма одной операции — 20 тысяч. Собственных отделений у банка нет.Российские банки уже не раз заявляли, что ограничение валютных операций — общерыночная тенденция, поскольку они лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.
https://ria.ru/20230725/dollar-1886099143.html
https://ria.ru/20230721/valyuta-1885547158.html
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экономика, россия, сбербанк россии, втб, райффайзенбанк
Экономика, Россия, Сбербанк России, ВТБ, Райффайзенбанк
В России большинство банков перестали принимать валюту через банкоматы
В России 12 системно значимых банков перестали принимать доллары и евро через банкоматы
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России почти все системно значимые кредитные организации перестали принимать доллары и евро через банкоматы, показал опрос РИА Новости служб техподдержки.
"С 9 марта банкоматы прекратили принимать наличные доллары и евро. Возможно только через кассы банка", — сказали в техподдержке Юникредитбанка.
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Лишились такой возможности и клиенты других крупных участников рынка: "Открытия", Московского кредитного банка, Совкомбанка, Россельхозбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Росбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Сбербанка и Райффайзенбанка. Однако, напомнили в этих банках, валютные счета можно пополнить в отделениях.
И только "Тинькофф банк" разрешает вносить наличные евро и доллары через устройства самообслуживания. Максимальная сумма одной операции — 20 тысяч. Собственных отделений у банка нет.
Российские банки уже не раз заявляли, что ограничение валютных операций — общерыночная тенденция, поскольку они лишены надежных вариантов инвестирования в иностранной валюте.
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